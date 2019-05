Zemřela světoznámá autorka knih pro děti Judith Kerrová

Ve věku 95 let zemřela světoznámá autorka a ilustrátorka knih pro děti Judith Kerrová. Oznámilo to ve čtvrtek nakladatelství HarperCollins, které ji zastupuje. Britská spisovatelka za poslední půlstoletí vydala více než tři desítky knih, jichž se po celém světě prodaly miliony výtisků. Nejznámější z nich, příběh nazvaný Na svačinu přišel tygr, vyšel i v českém překladu.

Kniha o tygrovi, který nečekaně přijde na návštěvu k malé holčičce Sofii, kde spořádá všechno občerstvení připravené na odpolední čaj, vyšla poprvé v roce 1968. Od té doby z pultů knihkupectví nikdy nezmizela, vyšla v překladech do desítek jazyků a prodalo se jí přes pět milionů kusů.

Kerrovou obrovský úspěch její prvotiny povzbudil k napsání dalších knih, včetně patnáctidílné série o kočce Mog nebo ceněné románové trilogie pro děti Jak Hitler ukradl růžového králíčka, která částečně vychází i z jejích osobních zkušeností.

Kniha totiž popisuje osud rodiny, která prchá z nacistického Německa před perzekucí. Sama Kerrová, která se narodila v Berlíně, přitom musela v roce 1933 kvůli svému židovskému původu z Německa také prchnout a usadila se s rodinou v Británii.

Kerrová se kariéře spisovatelky a ilustrátorky začala věnovat až po čtyřicítce, předtím pracovala jako designérka, učitelka a autorka scénářů pro stanici BBC. Knihy ale pak už nikdy psát nepřestala: její poslední kniha nazvaná The Curse of the School Rabbit (Prokletí školního králíka) má vyjít příští měsíc.