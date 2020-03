Život v karanténě? Zaposlouchejte se do našeho výběru audioknih

S nucenou karanténou se každý vypořádává po svém. Pro všechny rodiny i jednotlivce zavřené doma je výborným prostředkem trávení společného času poslech audioknih. Kromě toho, že jde de facto o čtení knih, psychologové doporučují audioknihy i z dalších důvodů - obohacují slovní zásobu, odvádí myšlenky jinam a můžou tak přispět ke snížení stresu z nastalé situace. Navíc, každý si vzpomene, jak při vlastním marodění přečetl klidně několik knih nebo i celé knižní série - s audioknihou tak může učinit celá rodina pohromadě. A další dobrou zprávou je - pro audioknihy nemusíte nikam chodit.

Můžete si je stáhnout v pohodlí domova rovnou do aplikace a poslouchat tak z počítače nebo mobilu. Pro tento účel výborně poslouží například platforma Audiolibrix. Každá generace má svůj oblíbený žánr a podle toho vybíráme i aktuální novinky vhodné k poslechu.

MUŽI

Ellis Peters - Jeden mrtvý navíc

Druhý díl legendárních historických detektivek s bratrem Cadfaelem. Rok 1138. Bratr Cadfael se ujímá úkolu zaopatřit čtyřiadevadesát mrtvých vzbouřenců, které rozkázal popravit nový král Štěpán. Záhy však zjistí, že mrtvol je devadesát pět. Jedna tedy přebývá. Pátrání po lstivém vrahovi bude nutno vést s delikátní obezřetností. Účinkuje Pavel Soukup.

Terry Pratchett & Neil Gaiman - Dobrá znamení

Konec světa ještě nikdy nebyl tak vtipný! Literární předloha minisérie z produkce Amazonu. Armageddon se blíží, jenže anděl Azirafal a démon Crowley si už na Zemi od počátků světa docela zvykli - a tudíž neskáčou z té nemilé vyhlídky radostí. Možná kdyby nezašantročili nově zrozeného Antikrista, dokázali by ještě zvrátit nepříznivý Osud. Účinkuje Jan Zadražil.

John leCarré - Špion, který přišel z chladu

Špionážní thriller zařazený magazínem Time mezi 100 nejvýznamnějších světových románů. Alec Leamas je vysloužilý britský agent, který v NDR narazil na nelítostného protivníka. Aby ho porazil, je ochoten obětovat vše včetně vlastního života. Až na jednu výjimku. A právě ta se dostane do centra pozornosti špionážní "hry". Účinkuje Martin Zahálka.

Bear Grylls - Příběhy skutečné odvahy

Dechberoucí příběhy o přežití a hrdinství, které vypráví o tom, jakou sílu v sobě člověk dokáže najít, když mu jde o holý život. Bear Grylls ví, co všechno musí člověk umět a znát, aby přežil v extrémních podmínkách. Účinkuje Pavel Soukup.

Michael Connelly - Černý led

Druhý díl kultovní série s detektivem Harrym Boschem, podle níž vznikl úspěšný televizní seriál Bosch. V pochybném motelu je nalezena mrtvola Harryho kolegy. Z dopisu na rozloučenou všichni usuzují, že spáchal sebevraždu, ale Harry ví, že nesmí dát na samotná fakta bez jasných souvislostí. Tuší totiž, že na kolegově smrti by mohli mít zájem distributoři nové drogy, nazývané Černý led, a v tomto názoru ho ujistí nález dalších dvou mrtvých lidí, kteří hráli v případu určitou roli. Navzdory varování, aby dal od tohoto případu ruce pryč, se Harry pouští do pátrání na vlastní pěst. Hon se stupňuje až do závěrečného rozuzlení, které přinese několik nečekaných zvratů. Účinkuje Martin Preiss.

ŽENY

Karin Lednická - Šikmý kostel

První díl románové kroniky ztraceného města, léta 1894-1921

Strhující román líčí příběhy obyvatel slezského města, které se krátce hřálo na výsluní - a pak nadobro zmizelo. Dnes z něj zbyl jenom šikmý kostel, který varovně ční do pusté krajiny a připomíná, kolik tragických i nadějeplných příběhů se zde odehrálo. Účinkuje Vilma Cibulková.

Josef Bernard Prokop: Marie Terezie - Symfonie života

Příběh silné habsburské panovnice, jediné ženy na českém trůně, začíná v prvních dnech její vlády a provede posluchače složitým 18. stoletím, císařovninými radostmi, starostmi, zálibami i vrtochy. Asistovat jí budou desítky významných osobností, mimo jiné Joseph Haydn, jenž na její počest složil dodnes hranou 48. symfonii nazvanou Maria Theresia. Účinkují Hana Maciuchová a Otakar Brousek mladší.

Petra Dvořáková - Dědina

Tragikomický příběh jedné malé vsi. Život je tu ještě spjatý s půdou a pohybuje se v hranicích vlastních dveří, pole, hospody, krámu. Účinkují: Pavla Tomicová, Dita Kaplanová, Johana Tesařová, Ivana Uhlířová, Jaromír Dulava, Robert Hájek, Jiří Vyorálek.

Alena Mornštajnová - Slepá mapa

Románová sága od nejúspěšnější současné české autorky líčí osudy naivní Anny, praktické Alžběty a nejisté Anežky. Cesta z pohraničí na severu Čech před první světovou válkou až do odlidštěného města za éry normalizace s sebou nese mnoho životních zvratů, traumat a tajemství. První román Aleny Mornštajnové čte Veronika Gajerová.

Ira Levin - Rosemary má děťátko

Knižní předloha kultovního mysteriózního thrilleru, který nesmrtelně zfilmoval Roman Polański. Ďábelský rok 1966. Novomanželé Wodehouseovi si pronajali byt v honosném činžáku na newyorské Sedmé avenue a počali v něm dítě. Kolem nastávající matky se ale začnou dít prapodivné věci a její tíseň povážlivě sílí... Účinkuje Pavla Beretová.

DĚTI

Cressida Cowell - Jak zamotat dračí příběh

Pátá část série Škyťák Šelmovská Štika III. Hrdina známého příběhu Jak vycvičit draka musí odvrátit výbuch sopky na ostrově Lávolumpů, která už pěkně dlouho hřímá. Pokud vulkán exploduje, vylíhnou se z vajec hrůzní hubivci, kteří na svou šanci k řádění museli dlouho čekat a jsou rozžhavení doběla. Zabránit tomu může jen ohnikam, jenž je třeba vrátit do jícnu kráteru. Ale jako na potvoru ho zrovna někdo ukradl. Podaří se jej Škyťákovi najít a zachránit vikinské kmeny před strašnými šavlovitými drápy sopečných nestvůr? Audiokniha je ve své kategorii nominována na cenu Audiokniha roku 2019 Asociace vydavatelů audioknih. Účinkuje David Novotný.

Luke Pearson & Stephen Davies - Hilda a parádní slavnost

Hildina dobrodružství uchvátila příznivce komiksů, pak vznikl animovaný seriál a teď už druhá audiokniha! Druhý díl zavádí modrovlasou rozumbradu a její maminku do uspěchaného města Trolberg, jež se ani v nejmenším nepodobá nádherné divočině, kterou musely opustit. Když Hilda ve škole dostane za úkol vypracovat projekt o krásách tohoto města, neví si s ním rady - avšak příležitosti zažít dobrodružství neodolá! Účinkuje Martha Issová.

Enid Blytonová - Správná pětka na ostrově pokladů

Z toho kouká pořádné dobrodružství! Sourozenci Anna, Dick a Julián výjimečně netráví prázdniny s rodiči - jedou do Kirrinské zátoky za příbuznými, s nimiž se nikdy předtím neviděli. Teta je milá, strýček nerudný a sestřenka Georgina je sice trochu svérázná (slyší pouze na zkrácenou verzi svého jména "George"), ale zato má psa Tima, vlastní ostrov a poblíž něj i ztroskotaný vrak. Když moře jednoho dne potopenou loď při bouřce vyvrhne na skály, děti zjistí, že se na ostrově možná skrývá poklad. Tajemství zná ale i někdo jiný, kdo by je rád o ostrov i poklad připravil... Účinkuje Michaela Maurerová.

Petra Soukupová - Klub divných dětí

O Mile, Petrovi, Katce a Frantovi si ostatní myslí, že jsou divní. Na začátku nejsou ani přátelé, spíš děti, co spolu tráví čas. Jenže pak zažijí něco, na co se nezapomíná. Účinkují: Patricie Solaříková, Matyáš Valenta, Kristýna Podzimková, Robert Hájek.

Maja Lunde - Sněhová sestřička

Laskavý, dojemný a nezapomenutelný příběh s tajemstvím ocení milovníci Vánoc všech věkových kategorií. Štědrý den býval pro Juliána tím nejkrásnějším v roce, jenže letos je všechno jinak. Nepeče se cukroví, nezdobí se stromeček, doma je ticho a ponuro, jako by se Vánoce letos ani neměly konat. Celá rodina totiž truchlí nad ztrátou chlapcovy starší sestry Juni. Potom ale Julián potká Hedviku, která jeho dny rozzáří nejširším úsměvem na světě a připomene mu, jak krásný může adventní čas být. Vrátí mu tak naději, že by se svátky snad přece jen mohly slavit i u nich doma. Bude však mít jejich kouzlo až takovou moc, aby jim vrátilo do života radost? Účinkuje Matyáš Valenta.