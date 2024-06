Mother´s Angels vydávají nové album Představy

Mladá, ale přesto už roky fungující kapela Mother´s Angels z Litomyšle v těchto dnech vydává své nové řadové album s názvem Představy. Těšit se můžete na silné melodie, propracované texty a všechny barvy hudby od rockových tónů až po melancholické linky, které posluchače donutí k zamyšlení.

Album kapela nahrávala ve Studiu SONO Records za pomoci Adama Karlíka a pod producentským dohledem Romana Procházky z kapely Divokej Bill, který si v některých písních také zahostoval a spolupodílel se na jejich tvorbě. Kluci z Mother´s Angels představili fanouškům nové album živě na koncertě na konci května v Klubu Kotelna v Litomyšli, kde ho i se svými speciálními hosty pokřtili. Následně se s kapelou a jejími novými písněmi budete moci setkat v rámci akcí pod širým nebem na festivalových podiích - třeba na festivalech Hrady.cz.

K pilotnímu singlu z nového alba se stejnojmenným názvem kapela také natočila videoklip. Technickou zajímavostí nového klipu je, že se celý odehrává pouze v jednom jediném záběru. "Když si člověk řekne, že udělá klip na jeden záběr, neznamená to, že je to míň práce. Samozřejmě se nám často něco nepovedlo, takže jsme museli točit pořád znova a znova", říká k tomu Jakub Dryml, zpěvák a kytarista téhle party. "A tak se stalo, že jsme se všemi přípravami ten klip točili od rána do dalšího rána", dodává baskytarista Petr Lenoch.

Ke zhlednutí zde

Kapela Mother’s Angels hraje pop/rock s českými texty, kterému dominují silné melodie, elektrické kytary a pulzující basa. Za svou historii mají na kontě stovky odehraných koncertů, na největších českých festivalech České Hrady, Rock for People, Votvírák nebo turné s kapelou Divokej Bill.