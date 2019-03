Na slavnostní premiéru dorazili herci a nechyběl ani autor předlohy

Pozvaní diváci a tvůrci v brněnském kině Scala viděli premiéru filmu Skleněný pokoj režiséra Julia Ševčíka natáčený v prvorepublikové vile Tugendhat. Dorazili i představitelé hlavních rolí Karel Roden a Holanďanka Carice van Houtenová. Po červeném koberci prošlo v hodině před zahájením promítání mnoho dalších hereček a herců a hostů. Ševčík před promítáním řekl, že se každý film snaží udělat co nejlépe a bude rád, když se bude lidem líbit.

Ševčík film natočil podle předlohy, kterou byl stejnojmenný román Simona Mawera, jenž na premiéru taktéž dorazil. Hlavní dějovou linii tvoří fiktivní milostný příběh, který se odehrává v Brně, především pak ve vile, ve filmu nazvané Landauer. Snímek je inspirovaný dramatickými událostmi 20. století a vznikem architektonického skvostu.

"Vila je jedna z nejhezčích věcí. Vždycky působí trochu jinak, je to takový chameleon. V zimě působí trochu děsivě, v létě je jako sen. Vždycky když jsem do ní přišel, měl jsem jiné pocity. Strávil jsem v ní hodně času. Dům nutí ke svobodě a svoboda je cesta k lásce a o tom je i náš příběh," řekl Ševčík.

Před kinem Scala pořadatelé premiéry uspořádali show, při níž představovali hosty včetně herců, rozdávali vstupenky na úterní večer a na velkoplošné obrazovce se vysílaly ukázky z filmu. I v chladném počasí přihlíželo několik desítek lidí.

Film se natáčel v česko-slovenské koprodukci, je celý v angličtině. V kinech se bude promítat od čtvrtka.

Na slavnostní premiéru filmu Skleněný pokoj dorazilo již mnoho hostů, mezi nimi i herec Karel Roden, režisér Julius Ševčík nebo rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek@Stisk_munimedia pic.twitter.com/ZR3tEx06hE - Vladimír Buchar (@VBuchar) March 12, 2019

Kniha Skleněný pokoj získala v roce 2009 nominaci na prestižní Man Bookerovu cenu. V Brně na jejím základě vznikla divadelní hra, kterou před třemi lety mělo v repertoáru Městské divadlo Brno v režii a dramatizaci Stanislava Moši. Inscenace podle webu divadla nasbírala 55 repríz.

Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 a 1930 projektoval Ludwig Mies van der Rohe. V letech 2010 až 2012 prošla vila památkovou obnovou, vrátila se do podoby z 30. let minulého století.