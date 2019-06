Na varhany do Sv. Víta se za třicet měsíců vybralo 78 milionů

Dvě procenta částky, kterou si stanovili pořadatelé národní sbírky na nové varhany do pražské katedrály, chybí na jejím účtu. Od začátku sbírky uplyne 3. června 30 měsíců, na kontě je přes 78 milionů korun a píšťaly varhan jsou ve španělské firmě téměř všechny vyrobené. "Zbývají už jen ty největší prospektové píšťaly, které se musejí z technických důvodů vyrábět v jiné dílně v Nizozemsku," řekl organolog pražského arcibiskupství a manažer projektu Svatovítských varhan Štěpán Svoboda. Po převezení do Prahy počátkem příštího roku bude nový nástroje požehnán a poprvé by se na něj veřejně mělo hrát 15. června na svátek Sv. Víta, patrona katedrály.

Varhany, které mají ve 21. století dokončit stavbu katedrály, vznikají proto, aby zaplnily zvukem celý chrám. Současné varhany jsou podle odborníků dobře slyšet v křížové lodi, ale v hlavní lodi hlasitost dramaticky klesá. Cena za nový nástroj má být přibližně 80 milionů korun kromě prací, které se musejí pro instalaci tisíců píšťal udělat.

Nástroj bude stát na kruchtě, která se kvůli jeho hmotnosti přibližně 33 tun musí zpevnit a stavebně upravit. Podle Svobody s úpravami souhlasí památkáři a práce by se neměly příliš dotknout provozu katedrály.

Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany a děkan svatovítské kapituly Ondřej Pávek řekl, že sbírka zatím bude dál pokračovat. Pokud se vybere částka vyšší, než si organizátoři na začátku stanovili, zaplatí se ze sbírky například i náklady na stavební úpravy v katedrále. Zda do sbírky přispěli větší částkou jednotlivci nebo firmy, nechtěl specifikovat. "Vážíme si každého daru, milionové příspěvky od podniků nám pomohly věřit tomu, že se částka nashromáždí, stokoruny a tisícikoruny od těch, kdo více dát nemohou, jsou vzácné. O to víc, že často šlo o opakované dary," řekl Pávek.

V barcelonské varhanářské dílně Gerharda Grenzinga, která vyhrála konkurz na zhotovitele varhan, se podle Svobody nástroj nyní sestavuje a 80 procent všech píšťal je již ozvučeno. Dlouhý proces je pro konečný zvuk nástroje neméně důležitý jako samotná výroba jeho součástí. Přesto ani po dokončení nebude autor varhan vědět, jak budou znít v Praze, tedy v jiném prostoru. Do České republiky se povezou píšťaly pečlivě zabalené ve dvou kamionech a po instalaci v katedrále se bude nástroj nazvučovat znovu. Co přesně poprvé zazní při první veřejné produkci, zatím zřejmé není. Podle Pávka i Svobody ale budou první tóny pravděpodobně patřit katedrálnímu varhaníkovi Josefu Kšicovi.

Varhany také dostanou ozdobu v podobě skleněných prvků, které budou umístěny mezi píšťalami. Autorem designu je Peter Olah, který mnoho let pracuje v automobilovém průmyslu. Inspiroval se tvarem Panské skály mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem, v regionu spojeném s výrobou skla. Čedičové skále se přezdívá kamenné varhany.