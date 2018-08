Nahá Marilyn Monroe? Nalezena unikátní vystřižená scéna

Vystřižená scéna z filmu Mustangové, v níž se Marilyn Monroe před svým hereckým kolegou Clarkem Gablem svlékla úplně donaha, byla dlouho považována za zničenou. Nyní se však našla. Vypátral ji spisovatel Charles Casillo během své práce na knize Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon (Marilyn Monroe: Soukromý život veřejné ikony). Zprávu přinesl server Daily Mail.

Když Monroe v roce 1961 při natáčení milostné scény ze sebe shodila ložní prádlo, šokovala tím na place všechny. "Pokud si přečtete scénář k Mustangům, zjistíte, že se tam o nahotě nic nepíše," prozradil Casillo.

Režisér filmu John Huston se ale rozhodl záběr do filmu nezařadit, považoval ho za nadbytečný. Kdyby tehdy tak učinil, byla by to historicky první scéna s nahou americkou herečkou ve velkém filmu.

O scéně se vědělo od samého začátku, považovala se však za zničenou, a navždy tak ztracenou. Nyní o půl století později Casillo odhalil pravdu. Když dělal rozhovor se synem Franka Taylora, producenta filmu, dozvěděl se, že producent záběry zachoval. Jeho syn je pak po jeho smrti v roce 1999 schoval do trezoru.

"Věřil, že je to natolik důležité a průkopnické, že se rozhodl záběry schovat," citoval Daily Mail Casilla s tím, že Taylor se zatím nerozhodl, co s tak vzácným záznamem udělá.

Mustangové vypráví příběh o třech divokých kovbojích, kteří bojují o přízeň křehké ženy, jíž hrála Marylin Monroe. Scénář filmu napsal hereččin tehdejší manžel Arthur Miller. Pro ikonickou blondýnu to byl její poslední film, následující rok v 36 letech zemřela na předávkování. Její kolega Clark Gable zemřel v 59 letech na infarkt, a to dokonce hned měsíc po dotočení filmu.