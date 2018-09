Obce a města UNESCO: O Prahu nechceme přijít

Představitelé dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO se v Českém Krumlově shodli, že by byla škoda, kdyby Praha přišla o statut UNESCO. Jednali o kritickém dopise, který do Prahy poslal Výbor světového dědictví UNESCO kvůli možnému ohrožení Pražské památkové rezervace. Žádné doporučení ale zástupcům Prahy ve středu nedali. Po valném hromadě sdružení České dědictví UNESCO řekla jeho ředitelka Michaela Severová.

Podle zdrojů agentury ČTK připravilo město Praha dopis pro ministra kultury Antonína Staňka, kterým na dopis od UNESCO reaguje. Ředitel odboru památkové péče magistrátu hlavního města Prahy Jiří Skalický nechtěl informaci jakkoli komentovat.

Mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková řekla, že úřad poté, co rozhodnutí Výboru světového dědictví obdržel, odeslal 20. srpna dopis pražské primátorce Adrianě Krnáčové (ANO). "Ministerstvo kultury čeká na reakci magistrátu. Musíme se domluvit na organizaci mise UNESCO do Prahy a na vypořádání dalších požadavků, které jsou předmětem rozhodnutí," uvedla mluvčí.

V rozhodnutí, které Výbor světového dědictví UNESCO na začátku července přijal v Bahrajnu a adresoval Praze a který má ČTK k dispozici, vybídl k tomu, aby Praha posílila památkovou péči a správu památek. Důvodem podle UNESCO je, aby nebyly ohroženy mimořádné kulturní hodnoty historického jádra Prahy. Výbor také ale zmínil pokrok, který stát učinil při obnovných pracích a úpravách projektu Severojižní magistrály, jakož i revizi návrhu Management plánu. Naléhavě vybízí k tomu, aby Management plán centra Prahy byl dokončen, aby stát schválil příslušné právní dokumenty, jako například novelu zákona o státní památkové péči, které by měly posílit ochranu a správu dědictví.

Výbor "vyjadřuje hluboké znepokojení" ohledně množství rozsáhlých projektů výstavby plánovaných v nárazníkové zóně statku (území zapsaného na seznam UNESCO) a jeho širším okolí. Česko má do 1. prosince 2019 Centru světového dědictví předložit aktualizovanou zprávu o stavu zachování lokality zapsané na seznam, kterou Výbor pro světové dědictví přezkoumá na svém zasedání v roce 2020.

"Starostové chtěli slyšet informace, jak je to doopravdy, aby si udělali představu, nikoli pouze z médií, ale od zástupců Prahy. Panuje shoda na tom, že to jsou záležitosti jednotlivých členských měst a UNESCO, nikoli našeho sdružení. Starostové řekli, že drží palce a že bychom samozřejmě neradi o Prahu přišli, to je jisté. Žádné doporučení ale starostové nedali," řekla Severová, která pracuje jako vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Litomyšl.

Zástupci 12 měst a obcí, které jsou zapsané na seznamu UNESCO, dnes mluvili také o větší spolupráci s ministerstvy kultury a pro místní rozvoj. "Chceme dál využívat program Podpora pro památky UNESCO, kde ubývá peněz, mluvili jsme o tom, jak tam ty peníze zpátky dostat. Nově spolupracujeme i s ministerstvem zahraničních věcí: chtějí, abychom dělali něco společně pro diplomaty, protože správně cítí, že památky UNESCO jsou výkladní skříní celé České republiky," řekla Severová.

Kolik peněz český stát dává formou grantů a dotací městům zapsaných na seznamu UNESCO, nedokázala Severová vyčíslit. Podle ní ale pomáhá status UNESCO při žádostech o peníze z programu IROP.

České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí a měst České republiky na jejichž území je památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví.