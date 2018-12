Ocenění od královny se dočkal Michael Palin či Twiggy

Britský komik a jeden z členů komediální skupiny Monty Python Michael Palin může nově užívat titul sir. Titulem dáma, který je jeho ženskou obdobou, se napříště může pyšnit například bývalá modelka Lesley Lawsonová, známější pod přezdívkou Twiggy. Vyplývá to ze seznamu vyznamenaných, kteří u příležitosti oslav nového roku dostali od britské královny Alžběty II. Řád britského impéria.

Ocenění se dočkali také potápěči, kteří se podíleli na záchraně chlapců z thajské jeskyně, či lidé, kteří přispěchali na pomoc obětem teroristických útoků.

Na novoročním seznamu vyznamenaných je také britský herec Jim Carter, kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová, britsko-americký režisér Christopher Nolan či trenér anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate.

Komik Palin je prvním ze skupiny Monty Python, který se stal rytířem. Královna ovšem ocenila především jeho zásluhy v oblasti dokumentární tvorby, které se věnuje.

Oceněných je na novoročním seznamu celkem 1148. Je mezi nimi sedm potápěčů, kteří se letos v létě podíleli na záchraně dvanácti chlapců a jejich fotbalového trenéra ze zaplavené jeskyně na severu Thajska. Za svou pomoc obětem teroristických útoků v Londýně a Manchesteru v roce 2017 vyznamenání obdrželo 43 lidí včetně policistů a zdravotníků.

Řád britského impéria se uděluje dvakrát ročně - u příležitosti Nového roku a v červnu u příležitosti výročí korunovace královny Alžběty II. Řád má několik úrovní - velkokříž, rytíř-komandér, komandér, důstojník a člen, ale jen držitelé dvou nejvyšších smějí užívat titul sir (pro muže) či dáma (pro ženy).

