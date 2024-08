Plzeňské loutkové Divadlo Alfa uvedlo v Japonsku hru Čáslavská - Tokio - 1964

Plzeňské loutkové Divadlo Alfa představilo japonským divákům hru Čáslavská - Tokio - 1964. Jde o fiktivní přímý přenos z letních olympijských her v roce 1964. Připravil ji režisér Jakub Vašíček se třemi herci Divadla Alfa, třemi herci tokijského Divadla PUK a hudebníkem Danielem Čámským. Česká premiéra bude 12. září na Mezinárodním festivalu Divadlo Plzeň na jevišti Alfy, poté se vydá na festivaly do Sofie a Lublaně. ČTK to řekl ředitel plzeňského divadla Jakub Hora.

Herci Daniel Horečný a Tomoja Arita komentují čtyři gymnastické disciplíny, které v loutkovém podání běží v dobových televizích. "Děj se soustředí na souboj dvou gymnastek - strojové reprezentantky Sovětského svazu Larisy Latyninové a sympaticky uvolněné Věry Čáslavské," řekla mluvčí divadla Daniela Vítová. Do příběhu vstupuje také japonský sportovní gymnasta a pětinásobný olympijský vítěz Jukio Endo, celoživotní přítel Čáslavské, tajemný buddhistický mnich, slovenský trenér a olympijské výpravy ze světa.

"Vedle zpola fiktivního příběhu olympiády se v inscenaci odráží i život Čáslavské a její osudy v době před a po protestu proti sovětské okupaci Československa," uvedla Vítová.

Představení zatím vidělo v Tokiu 1000 diváků. "Příběh napjatě sledují, třebaže půlka textu je v češtině. Mnohokrát tleskají a na konci je vždy dlouhý aplaus," uvedl Hora. Premiéru navštívili také syn Jukia Enda a účastníci tokijské olympiády.

Alfa v Japonsku často hostuje, s PUKem spolupracuje od roku 2018. Nápad na společné představení vznikl v roce 2021, kdy Alfě v Japonsku kvůli covidovým opatřením chyběli herci a soubor museli doplnit místní loutkáři. "Inscenace ukazuje, že lidskost a přátelství překonají všechny hranice a že lidé, kteří mluví zcela jinými jazyky, se mohou dobře chápat. Vidíme to v obsahu představení i na procesu zkoušení," řekl Hora. Ani jeden z herců a tvůrců podle něj nemluvil jazykem druhého, přesto se čeština a japonština plynule propojily.

V inscenaci, která vznikla s podporou ministerstva kultury, jsou použity dobové fotografie a záznamy z archivů japonských fotografů, Nadace Věry Čáslavské, Krátkého filmu, Československé televize a Českého olympijského výboru. Zazní i píseň Modlitba pro Martu.