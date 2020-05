Podle nizozemského architekta změní nákaza přístup měst ke stavbám

Nizozemec Rem Koolhaas, který získal Pritzkerovu cenu za architekturu, je zapřisáhlý kritik nynější podoby letišť, protože podle něj ztratila svůj původní smysl. Teď, v době koronaviru, svou kritiku rozšířil - domnívá se, že je třeba znovu promyslet a přeorganizovat podobu mnoha veřejných prostor. A týká se to i měst, zejména těch, jejichž smyslem se postupně stala jen atraktivita pro návštěvníky. O Koolhaasových názorech napsal americký časopis Time.

Se svou kritikou letišť se Nizozemec netají: "Do jejich spletitých útrob vstoupit musíme. A má to jediný cíl, totiž donutit nás nakupovat." Zástupy pasažérů jsou tak hnány labyrintem konstruovaným tak, aby vytvářel trvalý pocit přelidněnosti, lidé nemají možnost se rozhodnout se po svém a udržet si odstup. Letiště tak ztratila svůj hlavní účel. "Býval to vysoce racionální prostor, který vám jednoduše umožnil dostat se z jednoho místa na jiné," připomíná Koolhaas.

A s městy to podle něj není lepší. "Problém je, že v minulých 20 až 30 letech se z nich stala místa, kde se shromažďují relativně bohatí lidé a turisté. Města se drasticky změnila a my jsme tomu nevěnovali dostatek pozornosti," soudí autor knihy Delirious New York. Dlouho předtím, než svět začal každodenně používat výraz sociální odstup, viděl Koolhaas problém v tom, že polovina světové populace žije v metropolích postavených na dvou procentech půdy. A to bylo také námětem jeho výstavy Venkov v Guggenheimově muzeu, která poukazuje na lhostejný postoj k venkovským oblastem planety. Muzeum kvůli pandemii muselo zavřít v březnu, ani ne měsíc po zahájení výstavy. A v době, kdy si mnoho obyvatel měst začalo přát bydlet někde, kde není tolik lidí, a začalo přemýšlet o původu potravin na svém stole.

Koolhaas si myslí, že není třeba města zavrhnout, ale spíš se zamyslet nad důvodem zanedbávání venkova. "Celá naše profese je zaměřena na požadavky a potřeby lidských bytostí. Jenomže všude na světě se objevují velké mechanické stavby. Jsou rozlehlé, obdélníkové, uzavřené. Musíme vymýšlet architekturu, v níž hlavní budou stroje a roboti. Ale je třeba prozkoumat i to, jak mohou v jedné budově společně být jak roboti, tak lidé," sdělil Koolhaas.

Ve svých 75 letech je dost starý na to, aby věděl o strádání poválečné Evropy. Jako chlapec pobýval v Indonésii, kde poznal, jak může výskyt nakažlivého onemocnění zničit nepřipravený zdravotnický systém. Realita nynější pandemie je pro něj připomínkou mladých let.



Různé přístupy

Zabývá se architekturou, ale také vyučuje a píše knihy. Jestli jeho práci spojuje nějaké téma, pak je to zaměření pozornosti na to, čemu se ostatní kolegové nevěnují, ať jde o materiály nebo města v Nigérii. Jeden svůj projekt v Rotterdamu navrhl tak, aby nejlepší pohled na něj byl z jedoucího automobilu. Muzeum moderního umění v Moskvě umístil do zrenovované bývalé restaurace, kterou obložil polykarbonátem.

Je také autorem sídla čínské televizní sítě CCTV v Pekingu a nelíbí se mu současná kritika Číny kvůli koronaviru. "Je to forma sinofobie, odstup mezi Čínou a Západem se stále zvětšuje. Ta jasná varování z Číny tady nikdo neposlouchal," řekl Koolhaas.

Příjemně byl ale překvapen rychlou reakcí lidí, když se ukázalo, jak je situace vážná: "Nesmírně mne překvapilo, jak ohromné prostředky byly uvolněny, jakou přizpůsobivost lidé prokázali a změnili své chování tím nejradikálnějším způsobem".