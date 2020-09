Praha: Dlouho připravovaný Dům tance by mohl sídlit na Žižkově

Dlouho připravovaný Dům tance, místo pro zkoušení a prezentaci tance i vzdělávání o něm, by mohl vzniknout na pražském Žižkově. Společnost Tanec Praha, která tam 20 let provozuje divadlo Ponec, získala od Prahy 3 do dlouhodobého pronájmu bývalé žižkovské lázně v Husitské ulici. Řekla to zakladatelka a ředitelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová. Počítá s tím, že smlouvu s městskou částí uzavře do několika týdnů. Na přeměnu lázní na Dům tance bude podle ní potřeba asi 100 milionů korun.

"Krásná budova z roku 1901 nemá už desítky let pořádné využití a chátrá. Uspořádali jsme výběrové řízení na dlouhodobý pronájem a ve středu výběrová komise jednohlasně doporučila radě městské části jednat o uzavření smlouvy s organizací Tanec Praha," uvedl 25. září starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

Dům tance má nabízet i výuku pro veřejnost, kavárnu a další prostory spojené s přilehlou cyklostezkou, rezidenční prostory pro zahraniční umělce, rehabilitaci tanečníků i hodiny wellness pro veřejnost v duchu tradice žižkovských lázní. "Dohadujeme s Prahou 3 podmínky pronájmu, zatím městská část počítá s tím, že bychom měli otevřít do sedmi let. My bychom ale chtěli otevřít třeba do čtyř let, chceme co nejdříve začít s projektovými pracemi a sháněním peněz," řekla Kreuzmannová.

O projektu Domu tance jeho iniciátoři mluví několik let, na úrovni státu poprvé rezonoval až v době působení ministra kultury Ilji Šmída. Tehdy premiér Andrej Babiš (ANO) nabídl budovu v Praze na Klárově proti Úřadu vlády. Z toho však sešlo, protože léta prázdný dům je památkově chráněný a nelze v něm počítat s technologickým vybavením vhodným pro performing arts. Přestavba by si navíc vyžádala investici až miliardy korun.

Kreuzmannová věří, že na financování Domu tance by se kromě Prahy 3 mohl podílet stát například prostřednictvím participace na evropském fondu obnovy. Na něm se v létě shodli lídři Evropské unie jako na pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Z fondu obnovy budou moci státy od ledna příštího roku začít čerpat 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun). Česko na dotacích z nového fondu získá 8,7 miliardy eur (přes 230 miliard korun). "Eurokomisařka Maryia Gabrielová doporučuje všem vládám členských států investovat 1,5 procenta na kulturu. Vidím to jako zásadní téma nejen pro Dům tance, ale i infrastrukturu v regionech," míní Kreuzmannová. Babiš uvedl, že peníze by podle něj Česko mělo využít v automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví a při digitalizaci.

Společnost Tanec Praha má s přeměnou neobývaného objektu na kulturní prostor zkušenost, v roce 2001 otevřela a dosud provozuje na Žižkově první taneční divadlo v ČR.