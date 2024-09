Příští rok v květnu se do Prahy vrátí metalová legenda Iron Maiden

Britská metalová legenda Iron Maiden vystoupí 31. května příštího roku na turné Run for your Lives při příležitosti 50 let od vzniku kapely na letišti v Letňanech. Skupinu založil na konci roku 1975 baskytarista Steve Harris. Fanoušci budou mít možnost slyšet vybrané skladby z devíti studiových alb od Iron Maiden až po Fear of the Dark. Předprodej vstupenek v cenách od 2100 korun bude zahájen 27. září. ČTK o tom dnes za pořádající agenturu Live Nation informoval Ondřej Pojzl.

"Příští rok je pro Iron Maiden velmi výjimečný a my našim fanouškům připravíme koncertní zážitek, jaký se jen tak nevidí. Je to turné, které vám vykouzlí úsměv na tváři a jásot v hrdle. Pokud jste nás už někdy viděli, připravte se na to, že tento zážitek se posune na zcela novou úroveň," uvedl zpěvák Bruce Dickinson.

Podle manažera kapely Roda Smallwooda na novém turné zazní oblíbené skladby z prvních devíti alb Iron Maiden, z nichž mnohé nehráli léta a mnohé už pravděpodobně v budoucnu nikdy nezahrají.

"S více než 100 miliony prodaných alb a téměř 2500 koncerty v 64 zemích světa a nespočtem milionů fanoušků si všichni stále užíváme každou vteřinu a každé turné považujeme za novou výzvu přinést našim fanouškům něco jiného a vzrušujícího. A na tomto výjimečném turné si dáváme záležet," řekl Smallwood.

Iron Maiden, pojmenovaní Železná panna podle středověkého mučicího nástroje, jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. První nahrávkou zpěváka Dickinsona s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast v roce 1982. V roce 1993 zpěvák kapelu na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, na konci 90. let se ale vrátil zpět. V Česku je kapela častým hostem. Naposledy v ČR vystoupila loni při koncertní sérii The Future Past Tour v zaplněné O2 areně, kde její hlučné produkci aplaudovalo téměř 15.000 fanoušků. Mnozí z nich dorazili v tričkách své oblíbené kapely s postavou maskota Eddieho.