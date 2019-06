Prohlídka rekonstruované Státní opery přilákala stovky lidí

Možnost naposledy si prohlédnout budovu Státní opery v rekonstrukci dnes využilo 750 návštěvníků. Od 15. října by se měla do Státní opery začít stěhovat technika a budou se instalovat osvětlovací zařízení. V polovině listopadu by měly na jevišti začít zkoušky některých inscenací. Na 15. prosince je plánováno předání stavby. Informace dnes při závěrečných prohlídkách rekonstruované budovy uvedl ředitel Národního divadla Jan Burian. Znovuotevření Státní opery se plánuje 5. ledna 2020, přesně 132 let od prvního otevření. Národní divadlo k této příležitosti připravuje originální operní gala.

Státní opera se přestavuje od jara 2017, náklady generální rekonstrukce se pohybují kolem 1,3 miliardy korun.

Opravená budova bude disponovat nejmodernější točnou ve střední Evropě, Točna bude vybavena hydraulickými stoly, které se budou zvedat nebo naklánět. O výměně točny ze 70. let za novou bylo rozhodnuto až během rekonstrukce. V únoru 2018 návrh s vedením divadla projednával tehdejší ministr kultury Ilja Šmíd. O několik měsíců později byl projekt schválen. Nová točna přijde přibližně na 115 milionů korun.

V budově byla provedena kompletní rekonstrukce všech rozvodů. Nejnáročnější byla přestavba vzduchotechniky.

Pro diváky budou velkou změnou tablety u každého sedadla v hledišti. Umožní výběr titulků k představení. Počítá se i s další funkemi. Diváci si budou například moct vyhledat obsazení a jiné podrobnosti o inscenaci. Technologie zaručí, že na monitor bude vidět jen z úhlu diváka, který ho používá. Ostatní návštěvníci nebudou zářením rušeni.

Přestavba se týká také provozní budovy. Připravovány jsou zkušebny pro sbor, balet i orchestr. Orchestrální zkušebna bude zároveň moderním nahrávacím studiem. Divadlo plánuje, že by zde mohla vznikat mimo jiné hudba k filmům.

Státní opera by se po rekonstrukci měla co nejvíce podobat původnímu návrhu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera. Změní se tak například barevnost v hledišti. Béžovou a šedou barvu nahradí lomená bílá. Na balkon se vrátí busty německých velikánů, které byly po válce zničeny. Busty Friedricha Schillera, Johanna Wolfganga Goetheho a Wolfganga Amadea Mozarta budou nejprve vytištěny 3D technologií a následně zaformovány.

Rekonstrukce Státní opery je první přestavbou velkého divadla v majetku státu od roku 1989. Větší stavební úpravy byly ve Státní opeře uskutečněny naposledy v 70. letech.

Opera zahájila provoz 5. ledna 1888 operou Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. V minulosti měla několik různých jmen. Za druhé světové války to byla Německá opera. Po válce se jmenovala Divadlo 5. května, Velká opera 5. května, Smetanovo divadlo a Státní opera Praha. Od roku 2012 nese název Státní opera.