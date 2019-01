Prvním českým filmem roku 2019 bude Cena za štěstí

Rodinné drama Cena za štěstí režisérky a scenáristky Olgy Dabrowské zobrazuje osudy několika nefunkčních rodin a rozkolísaných partnerských vztahů. Snímek spoluautorky filmu Samotáři bude prvním českým filmem roku 2019, do kin vstoupí 10. ledna.

"Je to film o tom, že rozhodování rodičů, kteří dnes z většiny žijí v krátkodobých vztazích, ovlivňuje osudy jejich dětí, a o tom, že bychom si měli dát pozor na to, jaké vzorce dětem dáváme do budoucna. Jaká generace vyrůstá a co budou nebo nebudou schopni udělat se svými životy," řekla Dabrowská.

Film sleduje osudy několika hrdinů, jejichž cesty se začaly postupně křížit. Ivana Chýlková a Vanda Hybnerová ztvárňují lesbický pár, do jejichž vztahu vstoupí muž v podobě Tomáše Hanáka. V další rodině násilnický Jaroslav Plesl tyranizuje své blízké, kde matku a syna hrají Klára Pollertová-Trojanová a její skutečný syn Josef Trojan. Do role Báry, která kvůli spletitým rodinným vztahům uteče z domova, obsadila režisérka Dabrowská svoji dceru Olgu Wdowiakovou.

"Na kamerových zkouškách jsem u postelové scény seděla na gauči a střídalo se u mě pět kluků. Když mamka poznala, že se mi některý trochu víc líbí, stopla scénu dřív než u ostatních," podotkla Wdowiaková. "Postelové scény k filmu o vztazích a lásce patří, ale je trochu divné, když je u toho i máma."

Hanák hraje postavu sukničkáře, jehož příběh s dvěma ženami má dramatický vývoj a nečekané rozuzlení. "Moje postava si po stránce žen život velmi užívá. Ale najednou kolem padesátky cítí, že mu chybí nějaký přístav a ocitá se v absurdní a zábavné situaci, kdy by na stará kolena mohl mít i rodinu. Je ale celoživotní starý mládenec připraven házet si míček s malým dítětem?" řekl ke své roli.

Ve vedlejších rolích se ve snímku objeví i neherci jako výtvarník David Černý nebo římskokatolický kněz Ladislav Heryán.

Režisérka Dabrowská vystudovala katedru dramaturgie a scenáristiky na pražské FAMU. Jako dramaturgyně, režisérka a scenáristka spolupracovala s Českou televizí, kde režírovala řadu autorských dokumentů a publicistických pořadů. Podílela se na vzniku režijního debutu Petra Zelenky Knoflíkáři, kde si v povídce Civilizační návyky také zahrála dvojici s Davidem Černým. Jako dramaturgyně a pomocná režisérka byla u dalšího snímku Petra Zelenky Mňága - Happy End a spolu s ním napsala námět a scénář tragikomedie Samotáři. Jako producentka se podílela na snímku Cabriolet režiséra Marcela Bystroně. Jejím celovečerním debutem se v roce 2008 stal film o vztazích nazvaný Kuličky.