Alex Michaelides — Mlčící pacientka: neodložíte, dokud nedočtete do konce

Spisovatelská kariéra není jednoduchá. Někteří autoři musí napsat desítky knih... a ani tak se nemusí dostavit sláva a úspěch. Docela jinak je to u kyperského spisovatele Alexe Michaelidese. Ten hned prvním románem Mlčící pacientka uhranul miliony čtenářů. Nutno podotknout, že úspěch je zasloužený.

Slavná malířka Alicia Berensonová měla idylické manželství. A pak jednoho dne svého muže zastřelila. Nikdo to nikdy nepochopil. Proč? Přeskočilo snad Alicii? Šlo o náhlé zatemnění úsudku. Nebo byla vražda promyšleným plánem? Odpověď nikdo nezná. Do záhadného případu nemá kdo vnést světlo, protože Alicia od vraždy už šest let nepromluvila ani slovo. Nepomohly výslechy, odborné posudky ani práce řady psychiatrů. Alicia prostě mlčí. A stává se tak studijním materiálem pro mladé psychiatry po škole, i zkušené matadory v psychiatrické branži.

Záhadu chce rozluštit také Theo Faber. Mladý psychoanalytik. Pro toho se na první pohled nelogická vražda stane posedlostí. Práci v prestižním institutu proto nahradí náročným zaměstnáním v pomalu se rozpadající psychiatrické léčebně, která má však slavnou pacientku Berensonovou. Krok zpátky? Rozluštení záhady by však z psychoanalytika udělalo hvězdu... A tak Fabera jeho posedlost pronásleduje všude. Chce najít řešení, i když cena za to může být vysoká. Problémy začne mít ve vlastním vztahu, ohrozí i svoji dobrou profesní pověst. Klíčovou otázkou tedy je: je Theo připraven zjistit pravdu? On má jasno: jen on může prolomit mlčení pacientky. A během tohoto nejednoduchého procesu čtenář knihu neodloží.

Nejde o lacinou marketingovou frázi. Kniha je opravdu velmi čtivá. Je psána jednoduchým, srozumitelným jazykem. Autor neztrácí čas přehnanými popisy, místo toho jde sebevědomě do finále, které překvapí, šokuje... Možná až vyvede z míry. Necelých 300 stran uteče jako voda. A najednou zjistíte, že jste na konci. Bez nezodpovězených otázek. A že je vám líto, že je příběh u konce. Protože autor si nepřipravuje dopředu berličky k nastavovanému pokračování. Kdepak - po poslední stránce budete mít jasno.

U spisovatele Michaelidese se nezapřou scénáristické zkušenosti. Kniha by mohla být hned zfilmována. A podle některých zdrojů už po knize filmaři také skočili. Pokud by se zpracování povedlo, má nakročeno k podobnému úspěchu, jako fenomenální Zmizelá od Gillian Flynnové. Máte rádi thrillery? Tohle je pro vás povinnost.