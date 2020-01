Cats: odpudivé kočičí představení bez příběhu.

Už svými trailery budil muzikál Cats značné rozpaky. Postavy vypadající, skoro jako by někdo nastavil na kameru kočičí instagramový filtr, byly snadným terčem výsměchu. Nejinak tomu je i po zhlédnutí filmu samého, který doporučujeme v kině navštívit, jedině pokud dobrovolně toužíte po mučení.

Tom Hooper je uznávaný režisér, který dostal Oscara za Královu řeč. V minulosti natočil i další zajímavé snímky jako například Dánskou dívku nebo muzikál Bídnici. Tentokrát ale v divadelní adaptaci šlápl vedle. Z Broadwaye se rozhodl na stříbrné plátno převést muzikál Cats.

A i když možná taneční choreografie a jedna dvě písničky nevypadaly během produkce špatně, v postprodukci, respektive v tvorbě digitálních triků, nastal velký průšvih, který veškerou snahu o potenciálně slušný muzikál vyhodil z okna. Taylor Swiftová, Judi Denchová, Idris Elba, James Corden a další hvězdy totiž coby kočičí humanoidi vypadají naprosto bizarně, nechutně, příšerně a mnohdy zcela směšně. Obličej a končetiny zůstaly lidské, jinak jsou herci obaleni kočičí srstí, což působí značně znepokojivě.

"Pravá kočičanda"

Ještě horší to je, když se dají do pohybu a snaží se některé typické kočičí rysy imitovat, ať už přítulným pohybem hlavy či různými protahovačkami a bohužel v případě nepříliš hubených herců jako Corden nebo Rebel Wilsonová doslova roztahovačkami dolních končetin. V takových momentech vyprskne divák smíchy (těžko říci, nakolik šlo ze strany tvůrců o zamýšlený tah), později se ale zarazí nad tím, jak je možné, že se na takovém projektu tyto vážené a uznávané osobnosti dokázaly podílet.

I dialogy, kterých je poskrovnu, a texty písniček, jichž je zase přehršel, vyznívají často směšně. Neustále se opakující slovní spojení "čičandí ples" nebo "pravá kočičanda" začnou rychle lézt na nervy. Tato slova zároveň působí jen jako obyčejná výplň, aby postavy měly o čem klábosit, protože nějaký smysluplný děj zde neexistuje. Celou dobu vidíme jen sraz koček a kocourů potulujících se ulicemi nočního Londýna. Vždy se představí nějaká nová, zazpívá a zatančí své číslo a jede se dál.

Samé otázky

Smyslem je to, že probíhá jakýsi "čičandí bál", na jehož konci kočka koček (Denchová) vybere tu "nejlepší kočičandu", která se povznese nad ty ostatní - dostane nový život. Co přesně to znamená, se divák nedozví. Zahaleno tajemstvím toho ale zůstane více, třeba co špatného provedla opuštěná kočka, ze které se stala tulačka, nebo proč zlý kocour (Elba) toužící po vítězství unáší své konkurenty někam na opuštěnou loď a proč má superschopnost teleportace.

Celé to zkrátka postrádá nějaký hlubší význam. Tvůrci nic nevysvětlují, jen nechávají všechny herce, aby uplatnili své hlasivky a předvedli u toho nějaké kočičí nebo spíše lascivní kreace. Pořád se jen zpívá a málo mluví. Vše se odehrává v kulisách, jež jsou přizpůsobeny velikosti opravdových koček. Někdy to ale vypadá, že se trikaři přepočítali a proporce mezi nábytkem nebo různými předměty vypadají trochu přestřelené.

Dívat se na Cats je vskutku náročný a nepěkný zážitek. Pokud vyloženě nepatříte mezi experimentátory, kteří chtějí vidět i to, co se opravdu nepovedlo, nebo jen schválně vyhledáváte neuvěřitelná selhání jinak uznávaných filmařů a herců, směle do toho. V opačném případě se snímku vyhněte jako čert kříži.