Dětská hra: z Chuckyho se stala vyspělá umělá inteligence

Od konce 80. let, kdy se poprvé objevil v kinech, se Chucky postupně stal jednou z nejikoničtějších hororových postav. Remake Dětské hry zasazený do digitální doby byl tedy už dlouho nasnadě. Nyní se ho ujal poměrně nezkušený režisér Lars Klevberg, přičemž po boku víceméně neznámých herců se mu povedlo obsadit jednu hvězdu, jež samotnému Chuckymu propůjčila svůj hlas - Marku Hamillovi nebo, chcete-li, Lukeu Skywalkerovi ze Star Wars. A to je jedině dobře, protože i když nová verze nedosahuje kvalit originálu, stále se v ní pár pozitiv právě včetně Hamilla najde.

Andy (Gabriel Bateman) žije se svou matkou Karen (Aubrey Plazaová), která v obchodě prodává populární hračky Buddi (kamarád). Když jedna ze zákaznic svůj vadný kus reklamuje, rozhodne se, že ho neodešle zpátky výrobci, ale potěší svého syna a dá mu předčasný dárek k narozeninám. Tento konkrétní Buddi je ale neobyčejným kouskem, protože při výrobě mu byly odstraněný veškeré zábrany zakazující sprostou mluvu či násilí.

Ihned po rozbalení z krabice a následném aktivování skrze mobilní aplikaci tak vykazuje fatální chyby v podobě záblesků červených očí či posekaného hlasu, ale také jeví známky vlastní identity, když si prosadí svou, a sice, že se jmenuje Chucky, nikoliv Buddi. S Andym, který je vůči němu zpočátku skeptický, se rychle skamarádí. Chlapec zjišťuje, že dostal z velkovýroby opravdu výjimečný kus, a tak začne společně se svými novými kamarády s novou hračkou trochu experimentovat.

Zpočátku se film tváří jako rodinné drama, kdy si osamocený kluk najde kamaráda, respektive jakéhosi "nezvířecího mazlíčka", kterého se snaží vychovávat a učit ho dobrému chování. Ovšem snaží se marně. I když je Chucky na Andym očividně citově závislý, nerozeznává dobré od špatného, a tak prostě tu protivnou domácí kočku zabije. A tím to samozřejmě teprve začíná...

Zprvu tedy vidíme v podstatě jakousi výchovu dítěte dítětem, pak se ale čím dál více začne projevovat umělá inteligence, kterou Chucky je. A jelikož je vyspělou, avšak zároveň pokaženou umělou inteligencí zároveň se slabostí pro nože, je jasné, že se to brzy vymkne z rukou. Společnost, jež ho vyrobila, má monopol na všechny klíčové komunikační či zábavní aplikace, a tak když se s nimi propojí, má ve svém vražedném arzenálu k dispozici veškerou technologií nikoliv jen své malé, nikterak nebezpečné tělo panenky. Z toho vznikne pár nápaditých zabití, jinak to jsou ale chvíle, kdy Chucky drží v ruce nůž, co fanouškům této hororové klasiky přináší pravý nostalgický feeling.

Méně děsivý, ale znepokojivě zvrácený

Vizuální podoba Chuckyho vypadá oproti strašidelné, nevraživé osmdesátkové verzi trochu mileji. Když ale začne promlouvat prostřednictvím Hamillova hlasu, stává se z jeho "nevinného" pohledu pohled, který navozuje nevysvětlitelný pocit znepokojivé zvrácenosti, což trvá až do finále, v němž se šílená panenka kompletně utrhne ze řetězu. Jen škoda, že gradace působí poněkud uspěchaně a useknutě. Z dané situace se dalo vytěžit trochu více.

Co se týče lidských postav, tak ty působí zcela obyčejně. Je zde chudá matka samoživitelka s malým dítětem, jemuž úplně nerozumí a nemá na něj čas. Chlapec má tak samozřejmě problémy začlenit se mezi své vrstevníky. Dále je tu její hloupý, agresivní přítel, který si s klukem už vůbec nerozumí. I když je jejich prostor na plátně omezen, žádnou zajímavou vlastností nebo chováním vybočujícím z klasických vzorců pro lidské postavy v hororech se neprezentují. Chucky jakožto pouhá vražedná umělá inteligence tak zejména v první polovině nabízí i mimo své hrátky s nožem zajímavější povahové rysy.

Remake Dětské hry posouvá Chuckyho do éry internetu, což tvůrcům nabídlo řadu nových možností, jak s postavou naložit. To se místy povedlo využít, mohlo to být ale ještě lepší. Dětská hra ale jinak působí jako film, u nějž chybí hlavní autorský záměr. Linka v podobě sci-fi, kdy se umělá inteligence rozhodne lidem pořádně zatopit, je oproti originálu, kdy v panence pobýval duch sériového vraha, příjemnou změnou. Měla však být více dotažena. Navíc se naplno rozběhla až v polovině filmu, což z té první dělá zbytečnou epizodu přespříliš se věnující malému chlapci a jeho problémům.