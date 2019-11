Le Mans '66: nakažlivá vášeň k autům

Po několika letech se Hollywood vytáhl s životopisným dramatickým příběhem ze světa motosportu. Filmem Le Mans '66 dává divákům vzpomenout na Rivaly a řadí se mezi nejlepší snímky roku.

James Mangold je filmařem, jehož filmy často stojí na silných, inspirativních příbězích jedinců. Ať už se bavíme o Johnnym Cashovi (Walk the Line), či komiksovém hrdinovi Wolverineovi (Logan). Nejinak tomu je i letos, kdy jsou středem jeho novinky automobiloví snílci Carroll Shelby (Matt Damon) a Ken Milles (Christian Bale).

Ti se pokusí o takřka nemožné: sestavit pro Ford závodní auto, které porazí na nejtěžším motoristickém závodě na světě 24 hodin Le Mans Ferrari. Najme si je sám Henry Ford II, který se chce pomstít Enzu Ferrarimu za obchodní podraz. Shelby už Le Mans vyhrál, kvůli nemocnému srdci už ale dál jezdit nemůže, a tak bude řidičem arogantní Miles. S ním se jedná velice těžko a Shelby musí plnit nezáviděníhodnou roli prostředníka mezi ním a "kravaťáky" z vedení, kteří si představují věci trochu jinak.

Casting se Mangoldovi povedl dokonale. Damon s Balem okamžitě utváří dynamické duo dvou chlapáckých přátel, které spojuje nekonečná vášeň a neutuchající láska k autům. Mangold ještě před vydáním filmu dvojici popisoval jako automobilového Butche Cassidyho a Sundance Kida. Přitom závodní auta zde nehrají zcela zásadní prim, jak by se na první pohled mohlo zdát. Přátelství Carrolla a Kena je hlavně o tom, že mají společný sen, stejný zápal pro věc a vyzařují věčnou snahu dojít přes překážky až ke hvězdám.

Film po většinu času znázorňuje boj mezi konstruktérskými a závodními génii a manažery shora, kteří to financují a do všeho zasahují, i když autům sotva rozumějí. Jako by už tak hlavní hrdinové neměli problémů dost s tím, jak co nejvíce odlehčit auto, udělat ho rychlejším a zařídit, aby brzdy vydržely celých 24 hodin. Ačkoliv ladění Fordu GT40 je součást jejich nadšení, klacky pod nohy jim hází kdekdo a kdeco.

Úchvatné záběry

Scénář je bravurně napsaný, má svižné tempo a dialogy jsou díky živelným postavám opravdu chytlavé. Damon hraje spíše umírněného matadora, který ví, co přesně si může dovolit, a co už je za hranou. Naproti tomu Bale se chová jako neřízená střela. Vrcholem jejich vzájemného vztahu a pracovního progresu pak jsou momenty, kdy skvělá kamera začne zabírat závodní okruh přímo z pohledu řidiče. Právě tehdy musejí být maximálně spokojeni jak sportovní nadšenci, tak i "prostí diváci". V poslední třetině, kdy začíná onen památný ročník závodu Le Mans, se pak takových záběrů pochopitelně dočkáme do sytosti.

Kromě mužského přátelství, celoživotní vášni k autům a neustálým bojům se sponzory pak film také dobře prodává, jak je vítězství důležité. Proč je Ferrari tak legendární značkou a synonymem pro závodní auta? Proč chce Ford ukázat, že neumí jen vyrábět spolehlivá auta z velkých továren? Ve filmu je scéna, kdy si slovo vezme šéf marketingového oddělení Lee (Jon Bernthal) a právě jeho proslov sportovní nadšence pohladí po duši.

Le Mans '66 má dvě a půl hodiny, a i když si možná řeknete, že je hašteření kolem sestrojování perfektního vozidla trochu moc a nějakých 15-20 minut by se možná dalo ve střižně ubrat, tak film šlape jako hodinky od začátku až do konce. Mangold odvádí řemeslnou práci, scénář je kompaktní, postavy jsou vrstevnaté a audiovizuální prožitek je místy dechberoucí. Po Rivalech, kteří nabízejí ještě osudovější soundtrack, tu máme další hit ze světa závodění, který dojme především svým lidským příběhem.

Oscarové výkony Balea a Damona?

A budeme-li se bavit o tom, jaké šance má snímek na Zlatých glóbech, potažmo Oscarech, je třeba připomenout, že pod taktovkou Mangolda už se z těchto cen pár herců radovalo. Zlatou sošku i glóbus vyhrála Angelina Jolieová (Narušitelé) a Reese Witherspoonová (Walk the Line), oscarovou nominaci a vítězství na glóbech si pak připsal Joaquin Phoenix (Walk the Line). Sám Mangold byl už Filmovou akademií navíc nominován za nejlepší adaptovaný scénář (Logan).

A právě scénářem, zvukovými efekty, a především hereckými výkony si Le Mans '66 hlasitě říká o Oscary. Jestli může někdo letos konkurovat neuvěřitelnému Phoenixovi (Joker) v hlavní mužské kategorii, tak to určitě je Bale jako drzý spratek Ken Miles. Bez šance ale rozhodně není ani Damon.

LE MANS '66 Drama/životopisný/sportovní/akční, USA, 2019, 152 min Režie: James Mangold Scénář: Jason Keller, James Mangold, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth Hrají: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfeová, Ray McKinnon, Josh Lucas, JJ Feild, Noah Jupe, Wyatt Nash, Ian Harding, Tracy Letts, Stefania Spampinatová, Wallace Langham, Jonathan LaPaglia, Rudolf Martin, Sean Carrigan a další Hodnocení: 80 %

Snímek Le Mans '66 zamíří do českých kin ve čtvrtek 14. listopadu.