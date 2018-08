MEG: Monstrum z hlubin.

Trailer sliboval jeden z blockbusterů roku. Napětí, dramatická hudba, útoky obrovského žraloka a chlapácký Jason Statham, který všechny zachrání. Nejnatěšenější fanoušci mluvili dokonce o nových Čelistech. Jenže stalo se tak?

Předem je nutno říct, že Čelisti se nekonají. John Turteltaub, režisér Monstra z hlubin, prostě není Steven Spielberg a je to hodně znát. Střízlivější ohlasy nic podobného ani nečekaly, ovšem naděje na pořádný blockbuster tu byly dlouho. Až do prvních minut filmu. Pak zůstává jen pachuť v ústech za vyhozených 150 milionů dolarů za film, který nezanechá žádný dojem.

Co se skrývá u dna oceánu

Jonas Taylor (Jason Statham) býval elitním potápěčem, než před lety při jedné záchranné misi musel učinit osudové rozhodnutí. Po útoku čehosi obrovského pro záchranu týmu nedokázal dostat ze dna oceánu dva své kolegy. Odešel proto do výslužby, živí se pronajímáním rybářské bárky kdesi v Thajsku a chlastá. A to do chvíle, kdy za ním dorazí jeho dávní přátelé z nejmodernější podmořské výzkumné stanice, financované miliardářem Morrisem (Rainn Wilson). Jejich průzkumná loď vedená Jonasovou bývalou manželkou uvízla kdesi na dně Mariánského příkopu a nemůže ven. Zdá se, že na ni zaútočilo něco obrovského...

Žraločím thrillerům se nejen v našich, ale celosvětových kinech příliš nedaří. Může za to právě "první blockbuster" v dějinách, hit léta 1977, famózní Spielbergovy Čelisti. Každý další survival se žralokem je s ním nutně srovnáván a každý zatím prohrál. Jistě, když jde o hovadiny jako Žraločí tornádo, není se co divit. Ty ale aspoň nebyly míněny vážně. Neuspěly ovšem ani třeba naposledy minimalistické Mělčiny španělského tvůrce Colleta-Serry s Blake Lively v hlavní roli před dvěma lety. A to byl film hodně povedený. O tom si MEG (což je trochu dětinská zkratka pro megalodona, vyhynulého pravěkého žraloka) může nechat jenom zdát.

Promrhané šance

Blockbustery samozřejmě mají svá pravidla. Nikdo od nich nemůže čekat psychologické drama - vždy se jedná o jednorázový zábavný výplach a zanechání mozku v předsálí je mnohdy nezbytnou podmínkou. Ale i letní hity mohou být povedenější... i méně povedené. Kam patří MEG? Kdyby se tvůrci pořádně drželi knižní předlohy Stevea Altena, autora zajímavých podmořských thrillerů, mohlo vše dopadnout daleko lépe. Ale tady průšvih začíná scénářem, který film porcuje na tři části, k čemuž si pomáhá velmi lacinými oslími můstky.

Vůbec je Turteltaubův film plný těch nejklasičtějších a nejotravnějších klišé, které si lze vymyslet. Hrdina - špičkový odborník, který už jenom pije a dá problém ho přesvědčit, aby šel znovu do akce. Trauma minulosti. Brilantní vědec s krásnou dcerou na výzkumné stanici - sakra, tohle klišé existuje od potrhlých sci-fi v 50. letech! Zbytečná dojemná úmrtí některých postav (a v některých případech pozbývající smyslu - v jednom případě se člověk sám sebe ptá, na co vlastně ten chlapík umřel? Na to, že spadl do vody, ostatní ho vytáhli a... prostě umřel?). Rodící se sympatie z původních antipatií mezi chlapáckým hrdinou a křehkou, ale chytrou hrdinkou. Zákeřný boháč myslící jen na sebe. A mnoho dalších... kdyby šlo o přiznanou poctu starým sci-fi, o. k. Ale tvůrci to tak prostě udělali, protože měli pocit, že "se to tak má dělat".

Kouzlo podmořského světa

Naštěstí vizuálně se na MEG dobře kouká. Žralok vypadá opravdu luxusně a digitálně vykouzlený podmořský svět bere dech. Jedna výtka k CGI by se našla - záběr, kdy obrovské monstrum doráží na Jasona Stathama, zatímco on jen tak žertovně kope v porovnání se žralokem malinkými nožičkami, působí chtě nechtě směšně. Jenže z napětí brzy nezůstane nic a pak už nezbývá než sledovat drsně se tvářícího Stathama, jak trousí drsné hlášky. A to je vše. Kvůli ratingu by divák ani neměl čekat jakýkoli krvavý záběr - to třeba právě Spielberg byl před jedenačtyřiceti lety daleko odvážnější! Už vůbec nemluvím o v současnosti tradičním poklonkování Číně, na jejímž bohatém trhu si na sebe MEG může slušně vydělat. Časy se mění.

MEG je případ filmu, který diváka nijak neuráží, ale také mu vůbec nic nedává. Je příliš učesaný, příliš jednoduchý, příliš primitivní na jakékoli sofistikovanější dějové zvraty, naštěstí však i přes tunu klišé není úplně hloupý. Zbývá otázka, proč se na něj vůbec dívat - naštěstí to do jisté míry zábava pořád je. Třeba Bingbing Li navzdory věku 45 let vypadá o dvacet let mladší a krásně se na ni kouká. Podobně jako na žraloka. A k létu patří i primitivní zábava, ne?

MEG: Monstrum z hlubin