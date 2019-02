Nezvěstná: s hlavní hrdinkou se vám bude těžko loučit

Začalo to jako úplně obyčejný den. Katie Calumetová si vzala běžecké oblečení a ráno, kdy ještě celé maloměsto spí, se šla proběhnout. Jenže tentokrát byl každodenní stereotyp narušený. Mladá žena v parku zaslechla dětský pláč. Její instinkty převážily nad rozumem, a tak šla malému dítěti na pomoc. Sama se ale stala obětí, která se pomoci hned tak nedočká...

Katie Calumetová se ze svého ranního běhu nevrátí. Milující manžel, se kterým plánovala miminko, je zdrcený. Katie, na kterou je vždy spolehnutí, o sobě dala vědět jen tajuplnou esemes zprávou. Od té chvíle její mobil nefunguje. Zmizení dostane na starost detektiv Justin Cross, který postupně zjišťuje, že nalezení Katie bude zatím jeho nejtěžším případem - i proto, že rodina Calumetových má svá vlastní tajemství. Nemůže za zmizením stát manžel, u něhož se ukazuje, že se na potomka moc netěší? Co Katieina sestra, která má problémy s financemi? A mimo podezření nejsou ani rodiče, kteří možná nejsou tak zázračně bohatí, jak to na první pohled vypadá. Kniha je napsaná tak, že až do konce nebudete mít jasno.

Co si zaslouží pochválit, je rozdělení dějových linek. Jedna sleduje počínání Katie Calumetové, která v divočině bojuje nejen s únosci, ale musí čelit i nebezpečenstvím, jež divoká a nespoutaná příroda představuje skoro na každém kroku. Druhá linie představuje vynikající sondu do myšlení vyšetřovatelů únosu. Myslíte si, že v dnešní době už je možné objasnit každý zločin a že díky moderním technologiím už zločinci táhnou za kratší konec provazu? Tento příběh vás přesvědčí o opaku.

Nový thriller Nezvěstná amerického spisovatele Timothyho Jamese Breartona má vše, co současný thriller má mít. Strhující příběh, rychlý spád, uvěřitelné postavy a samozřejmě tajemství, které se line celou knihou, až nakonec vyústí v překvapivý konec. Hlavní hrdince budete držet palce. Je tak sympatická, že vám okamžitě po přečtení poslední stránky začne chybět.

NEZVĚSTNÁ