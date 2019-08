Přes prsty: snůška sexistických eskapád.

Dvě pohledné beachvolejbalistky, alfa-samec středního věku a režijní debut scénáristy Petra Kolečka. Ve filmu z atraktivního sportovního prostředí by měla přes prsty dostávat především postava Jiřího Langmajera. To by ale dvě hlavní protagonistky musely mít víc rozumu a neplnit jen stereotypní úlohu sexuálních objektů.

Po masivním úspěchu se seriálem MOST!, ke kterému napsal společně s Janem Prušinovským scénář, se Kolečko rozhodl poprvé usednout do režisérského křesla. Do svého příběhu o turbulentním milostném trojúhelníku s beachvolejbalovým pozadím původně režiséra hledal, nakonec se toho ujal sám.

Základní premisa Přes prsty není nikterak složitá. Beachvolejbalový pár Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) se ocitá na rozcestí. Mladší Pavla by už ráda založila rodinu, zatímco pro starší a zkušenější Lindu je beachvolejbal absolutní prioritou, jíž hodlá podřídit vše, obzvlášť když se za rok hraje mistrovství Evropy. Než si ale stihnou vše ujasnit, vtrhne do jejich života sebevědomý uvolněný padesátník Jíra, z něhož vyzařuje (nebo alespoň má vyzařovat) silný sex-appeal a vše se ještě více zamotá.

Hned úvodní scéna odehrávající se v luxusní restauraci, kde přiběhne ve sportovním oblečení upocená Pavla za svým přítelem (Jakub Prachař), naznačuje, jakým způsobem budou ženy ve filmu prezentovány. Nejenže je kvůli své neupravenosti veřejně ponížena, ale navíc se dozví, že už stejně patří do "starého železa", a tak by se měla raději soustředit na soukromý život než na svou vášeň (beachvolejbal), která ji naplňuje.

Projde mu všechno

Jakmile přijde na scénu pohodový správce tréninkového hřiště Jíra, tak se diktování ženám, nebrání ohledů na jejich pocity a priority zintenzivní. Kamarádství dvou žen je zesměšňováno a sexismus se stává denním chlebem. Nejsmutnější na tom je, že jinak sympatické holky si to uvědomují, a tak se vždy na nějaký čas oprávněně naštvou. Jenomže Jíra, který je středem všech jejich problémů, to má "na háku" a jen čeká, až je to zase přejde. A ony nakonec opravdu prodělají amnézii a vše zase začne nanovo.

Jestli je Langmajerova postava v něčem unikátní, tak v tom, jak si může dělat, co chce a stejně mu všechno projde bez jakýchkoli následků. Jedinou jeho snahou je maximálně uvařit skvělou večeři nebo složit nepříliš sexy kompliment - "jsi komplexní žena" -, který je vyřčen v naprosto nevhodném kontextu konverzace.

S Lindou a Pavlou zametají prakticky v každém směru. Veškeré jejich rozhodování (i v samotném beachvolejbalu) je řízeno muži, kteří na ně nahlíží především jako na sexuální objekty. Tu a tam jim složí kompliment, udělají nepatrné gentlemanské gesto, a to stačí. Jíra je totiž v ženském vidění natolik sexuálně přitažlivý a vyzrálý, že se na něj prostě nelze dlouho zlobit. Neustále dostává nové šance, stále je promarňuje, a i tak je nakonec hrdinou. Oproti ženám má alespoň za pomocí flashbacků vystavěnou minulost, což jeho charakteru zdánlivě dodává jakous takous vrstevnatost.

Oslava "pořádného chlapa"

Ne že by místy Kolečko nějakou replikou nepobavil, pár třaskavými slovními spojeními se blýskne. To divák ocení zejména na začátku, než mu ovšem dojde, že nejde jen o jakési hravé dialogové obohacení, ale že to vlastně nepřímo vystihuje podstatu filmu. Filmu, jehož příběh působí stejně ležérně jako nakládání Jíry se dvěma ženami, které má z nepochopitelného důvodu v hrsti.

Přes prsty promrhalo svůj potenciál. Snímek z atraktivního prostředí o dynamickém vztahu mezi dvěma spoluhráčkami, které jsou rozdílné věkem i charakterem, by třeba jako sportovní komedie nebo drama mohlo zaujmout daleko více. Kolečko se ale rozhodl, že natočí rádoby milostnou komedii, která je čistou oslavou "pravého, pořádného chlapáka", a která je vůči ženám nekompromisně hulvátská a přehnaně sexistická.