Ticho před bouří: vysoké ambice potápějí nadějnou zápletku

Tvůrce úspěšných seriálů Peaky Blinders - Gangy z Birminghamu a Taboo Steven Knight dostal první velkou šanci natočit film se slušným rozpočtem ve spolupráci s prvotřídními herci. Rozhodl se, že se pokusí diváky šokovat, ale to mu hrubě nevyšlo - "krimi thriller" Ticho před bouří je totiž prozatím jeden z nejhorších filmů roku 2019.

Životem znavený Baker (Matthew McConaughey) bydlí na exotickém ostrově Plymouth někde v Karibiku a se živí rybolovem. Po práci si odskočí za milenkou (Diane Laneová) nebo zajde do jediného místního baru. Poměrně klidný život mu ale naruší opětovné shledání s bývalou manželkou Karen (Anne Hathawayová), jež po něm chce, aby jejího stávajícího opileckého manžela, který ji fyzicky týrá, hodil žralokům. Nabízí za to dvě protihodnoty: z tyranie vysvobodí i svého syna a na ruku dostane deset milionů dolarů.

Podle synopse vypadá Ticho před bouří jako zajímavý thriller, který bude napínat diváka až do konce a zároveň bude nastavovat morální zrcadlo a řešit tradiční spor mezi tím, co je dobré a špatné. Nic z toho se však dít nebude.

Knightovi se podařilo navodit dobrou atmosféru kolem opuštěného ostrova, kde se všichni znají a vědí o sobě všechno. Rovněž postava Bakera vzbudí svým jednáním a minulostí v divákovi zájem. Postupně si ale tu a tam začneme všímat několika divných detailů, které jaksi nedávají smysl.

Vše nakonec vykrystalizuje zhruba po hodině filmu, kdy přijde obrovský, leč sebevražedný wow zvrat. V něm režisér nekompromisně zadupe všechno do země. Co přesně se stane, samozřejmě neprozradíme, rázem však sledujeme zcela jiný film, který má nové základy a staví nové mantinely. To v zásadě vždy nemusí znamenat průšvih, pokud to film dokáže objasnit. Zde si ale Knight spíše hraje na chytrého, snaží se nás přesvědčit, jak nás převezl a jaký super plán vymyslel. Málokdo mu to ale zbaští.

S postavami se nevědí rady ani herci

Filmu nepomáhají ani hvězdní oscaroví herci. McConaughey v úvodu svou roli ztrápeného samotáře ještě zvládá, ale "po přepnutí na nový režim" se začne i on v postavě ztrácet a jako by sám spolu s divákem kroutil hlavou, co se to vlastně děje. Hathawayová pak podává tak marný výkon (umocněný nesmyslnými blond vlasy), že jí člověk nevěří ani nos mezi očima. Má být její postava jakousi nenápadnou, snad manipulativní kráskou? Místy hraje jako Catwoman z Temný rytíř povstal, jindy zase jen obyčejnou, krásnou chudinku a oběť domácího násilí. Paradoxně ji převrat v polovině filmu částečně zachrání, protože v ten moment už je to víceméně jedno a vše se soustředí jinam.

Knight se snažil šokovat naprosto nečekaným zvratem, jakmile však k němu došlo, tak se mu všechno rozpadlo pod rukama. Zkušenější režiséři typu Christopher Nolan či David Lynch by si možná s tím dokázali poradit mnohem lépe a třeba by opravdu vznikl zajímavý originální snímek. Knight se ale sám svými vysokými ambicemi odstřelil. Kdyby zůstal u původního konceptu, šlo by nejspíš o lehce stravitelné drama, které nikoho neurazí. Bohužel se tak nestalo.