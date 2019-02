Všichni to vědí: všechna tajemství si do hrobu vzít nemůžeme

Dvojnásobný oscarový režisér Asghar Farhadi (Klient, Rozchod Nadera a Simin) opustil svůj rodný Írán a vydal se do slunného Španělska, kde spojil síly se slavným manželským párem Javier Bardem - Penélope Cruzová. Tohle trio společně připravovalo psychologický thriller Všichni to vědí několik let. Výsledkem je emotivní rodinné drama, které i přes zbytečně dlouhou stopáž ukazuje sílu minulosti, jež nás vždycky dostihne.

Milovníci tradiční španělské kultury si v úvodu jistě přijdou na své. Bujaré svatební oslavy ve vesnici mezi typicky horkokrevnými jižany zachycuje Farhadi dokonale. Dále je tu rodinné shledání Laury (Penélope Cruzová), která se kvůli sestřině svatbě po delší době vrací domů z Argentiny a potkává se také s láskou z dětství Pacem (Javier Bardem). Do toho všeho režisér naťukne jiskření pubertální lásky mezi dvěma teenagery. On má motorku, s níž brázdí prosluněné místní vinice, a ona touží přesně po někom takovém - nespoutaném, dobrodružném.

Vše se odehrává jako obvyklá veliká svatba na vesnici, kdy film servíruje možná až přespříliš postav, ať už z rodinného či úzkého přátelského kruhu. Celá ta energická oslava však diváka rázně zasadí do prostředí, které se v mžiku promění v postupné utrpení, jež budeme s postavami po zbývající dvě hodiny sdílet. Zmizí totiž Lauřina dcera Irene (Carla Campraová), a když se únosci přihlásí esemeskou, zasévají jedovaté semínko pro výkvět minulých neurovnaných sporů, které místní vesničané mezi sebou mají.

Strach, zoufalství a rozklad vztahů

Počáteční idylka je rázem ta tam. Skrytá tajemství vyplouvají na povrch, nepříjemná, dávno pohřbená historie znovu ožívá a okolnosti zkrátka nutí postavy k nepříjemným krokům vůči těm, s nimiž ještě před pár dny byli zadobře. Když jde ovšem do tuhého a v sázce je život člena rodiny, je člověk prostě ochoten udělat prakticky cokoliv. Ve stavu zoufalosti, strachu a sílící bezvýchodnosti situace je schopen odhalit i ta nejinternější tajemství a obnovit ne zcela zahojené rány po různých rozepřích.

Farhadi tento postupný rozklad mezi rodinou a blízkými zachycuje opravdu věrohodně. Zoufalá situace zkrátka vyžaduje zoufalé činy, v tomto případě spíše osočování na základě minulých křivd. Cruzová jako zhrzená matka onu zoufalost na plátně zdařile předvádí, ovšem je to především Bardem, který jako charismatický, leč rozpolcený dobrák a majitel vinice prodává svůj herecký talent naplno. Chemie je mezi oběma viditelná, ale tomu se nelze divit. Jde totiž už o jejich devátý společný film.

Svůj prostor ve druhé polovině dostává také Alejandro (Ricardo Darín), manžel Laury. Ten nedává své utrpení ze ztráty dcery příliš najevo a v konverzaci se často obrací na Boha, což horkokrevné krajany dokáže pořádně vytočit, postupně je ale jeho zprvu neobvyklé chování vysvětleno. Svou mentalitou každopádně výborně doplňuje onen trojúhelník mezi hlavními postavami, jejichž osudy se i přes jejich nevoli proplétají.

Přeplněno a přetaženo

Vesnické prostředí, kde se všichni znají a sdílí nějakou tu minulost, celou situaci emotivně dokresluje. Také to ale zadělává na větší problémy při řešení situace. Vzniká totiž až moc konfliktů, které stejně k ničemu nevedou a jsou jen zbytečnou, nic neřešící distrakcí. Jde o prostředek filmu, jenž je zbytečně moc natahovaný a přelidněný. Divák se musí místy dost soustředit, aby si utřídil, kdo je vlastně kdo a jaký vztah ho pojí k hlavním postavám.

Všechny pletky a zápletky se ale nakonec daří v závěru postupně vyřešit, a divákovi se tak dostává uspokojivého rozuzlení. A to i s odpovědí na klíčovou otázku, která visí ve vzduchu po celou dobu filmu, i když je upozaděna právě kvůli hektickým a dramatickým momentům.

Farhadiho výlet do Španělska se tedy dá jednoznačně hodnotit kladně. Někdo může namítat, že je výstavba příběhu a utrpení postav značně zdlouhavé. Ano, filmu by nějaký ten čas navíc ve střižně jistě neublížil, napětí se ale daří držet víceméně po celých 132 minut stejně, a když v hlavních rolí excelují prvotřídní herci, tak není na co stěžovat.

Snímek Všichni to vědí vstoupí do českých kin ve čtvrtek 21. února. O den dříve ho uvede festival španělských filmů La Película v pražském kině Světozor.