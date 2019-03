Skladatel Martinů byl i amatérským kreslířem. Namaloval komiks

Skladatel Bohuslav Martinů, který se narodil v Poličce na Svitavsku, byl také amatérským kreslířem a namaloval i jeden komiks. Zaznamenal v něm zážitek z pěšího výletu, který se mu nečekaně protáhl na 26 hodin. Řekla to muzikoložka Martina Holá.

Před sto lety 8. dubna nastoupil ve 14 hodin v Kácově na Kutnohorsku do vlaku a chtěl se dopravit domů do Poličky. Z plánovaných šesti hodin cesty se doba protáhla o dvacet hodin.

"Vrcholem byla jízda z České Třebové do Svitav dobytčákem plným prasat. Šlo o tak výrazný zážitek, že jej skladatel zaznamenal formou komiksu do svého deníku a díky tomu jej máme zdokumentován," řekla Holá.

Martinů jel do Kácova z Poličky za Irmou Hostašovou, její totožnost byla veřejnosti i badatelům do nedávné minulosti neznámá. S dívkou nějakou chvíli pobyl a pak šel na vlak.

V Kolíně mu ujel přestupní vlak, čekal dlouho na další, který jej však dovezl do České Třebové. Odtud si stopnul vůz s prasaty, který ho vysadil ve Svitavách. Do Poličky už musel jít pěšky. Po hlavním tahu je to dnes 17 kilometrů, Martinů však po místních cestách ušel nejspíš víc kilometrů.

Poličské muzeum nabízí zájemcům 6. dubna výlet autobusem do Kácova, na rozdíl od skladatelova cestovatelského nezdaru slibuje pohodlnou cestu. Kácov je městys na řece Sázavě ve Středočeském kraji. Jeho dominantou je barokní zámek s kaplí.

"Kromě návštěvy zámku čeká výletníky i prohlídka místního pivovaru Hubertus, ale také se podívají na kácovské nádraží a na domek, kde bydlela zmíněná dívka. Tento originální výlet je jedním bodem bohatého programu, kterým si město Polička připomíná skladatelovo kulaté dvouletí, rok narození 1890 a úmrtí v roce 1959," řekla muzikoložka.