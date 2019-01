Agentka Scullyová míří na Netflix. Ztvární "železnou lady"

Věhlasný seriál z prostředí britské královské rodiny The Crown našel svou představitelku pro slavnou premiérku Margaret Thatcherovou. Zahraje si ji Gillian Andersonová, která nejvíce proslula svou rolí agentky Dany Scullyové v kultovním sci-fi seriálu Akta X. Se zprávou přišel jako první britský Sunday Times.

Netflix, na jehož platformě se The Crown vysílá, zprávu oficiálně nepotvrdil, většina důvěryhodných zdrojů to ale bere za hotovou věc. Ve čtvrté řadě se děj seriálu překlene do 80. let, kdy v Downing Street vládla Margaret Thatcherová, která se řadí k nejúspěšnějším předsedům vlády Velké Británie.

V roce 2011 vznikl o ní samostatný film a Meryl Streepová, která bývalou předsedkyni Konzervativní strany a dlouholetou premiérku Spojeného království ztvárnila, dostala za svůj výkon Oscara. Nyní se žezla na seriálové půdě chopí padesátiletá Andersonová.

Thatcherová byla úspěšnou političkou a za svou neústupnost a houževnatost během vládnutí v letech 1979-1990 dostala přezdívku "železná lady". Velkou Británii vedla k vojenskému konfliktu s Argentinou o Falklandské ostrovy, v zahraniční politice vrátila zemi respekt a na domácí půdě se nebála hrát tvrdou hru s odborovými svazy. Zemřela v roce 2013 ve věku 87 let.

Seriál The Crown ještě nedospěl ani do své třetí série. Tu má Netflix vypustit v tomto roce, datum ale ještě internetová streamovací televize neoznámila. Nová várka dalších deseti dílů je hojně očekávána. V rolích královny Alžběty II., prince Philipa a dalších členů královské rodiny se totiž kvůli zachování autenticity stárnutí vystřídali herci. Úspěšný pár Claire Foyová (Alžběta II.) a Matt Smith (Philip) tak vystřídalo duo Olivia Colmanová (Favoritka) a Tobias Menzies (Hra o trůny).

Seriálová herečka

Seriál Petera Morgana si získal velkou přízeň kritiků i fanoušků. Za první sérii vyhrál dva Zlaté glóby: Nejlepší televizní seriál - drama a Nejlepší herečka v seriálu - drama (Foyová). Chválen byl také výkon amerického herce Johna Lithgowa, který si zahrál politického hrdinu druhé světové války, stárnoucího a nevrlého předsedu vlády Winstona Churchilla.

Andersonová se nejvíce proslavila v Aktech X, kde jako agentka Scullyová řešila společně s Foxem Mulderem (David Duchovny) nevyjasněné, mysteriózní případy. V roce 1997 získala za roli Zlatý glóbus. V posledních letech se objevila také v dalších úspěšných seriálech: Američtí bohové a Sex Education.