Seriál Vůdce má mladým Číňanům přiblížit Marxe jako rebela

Sedmidílný animovaný seriál Vůdce o Karlu Marxovi bude mít v pondělí premiéru na největším čínském streamingovém serveru Bilibili. Hlavní postava má ale podle CNN jen málo společného s vousatým německým filozofem, jak si Marxe člověk ze Západu obvykle představí. Místo toho je zobrazen jako elegantní, vysoký mladík s ostře řezanými rysy, hnědými vlnitými vlasy a modrýma očima. "Vše, co dělám, činím pro masy chudých celého světa," hlásá v seriálu hlubokým hlasem čínsky na pozadí pompézní vážné hudby.

Animovanou řadu produkovalo propagandistické oddělení Komunistické ligy mládeže spolu s úřadem pro výzkum a rozvoj marxistické teorie čínské komunistické strany.

Děj se odehrává v letech 1818 až 1883 a zahrnuje i období, kdy Marx vydal svá nejznámější díla - Komunistický manifest, Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta a první svazek Kapitálu.

Oficiální trailer představuje mladého Marxe a jeho budoucí ženu Jenny von Westphalenovou, jak si hrají jako děti. Propagační obrázky jej zase ukazují šedovlasého, ale stále elegantního, s plnovousem a stejně šviháckým Bedřichem Engelsem po boku.

