Simpsonovi předpověděli, kdy Hawking zemře

Tvůrci slavného animovaného seriálu Simpsonovi opět vzbudili pozornost svou přesnou predikcí budoucí události. Jak poukázal jeden z fanoušků na Twitteru, svět žlutých postaviček už dopředu věděl, kdy světoznámý fyzik Stephen Hawking, který se v seriálu několikrát objevil, zemře. Informoval o tom server indy100.com.

"Zkontrolujte někdo, zdali Simpsonovi předpověděli smrt Stephena Hawkinga. Přísahám, že pokud předpoví ještě jednu věc, vznikne o nich nové náboženství," vyzval ostatní na Twitteru uživatel s přezdívkou Wolf Skull.

A odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Jak jeden z fanoušků prokázal, seriál předpověděl přesné datum úmrtí Hawkinga, který zemřel 14. března ve věku 76 let. Jeho teorie potřebuje přece jen trochu domýšlení od diváka, přesto se ale jedná o pozoruhodný poznatek.

"Hádejte co? Simpsonovi to udělali znovu! Pokud poznáte rovnici E = mc2 a víte, že ji vymyslel (Albert) Einstein, který se narodil 14. března, COŽ JE také datum úmrtí profesora Hawkinga," napsal uživatel Reggie. Narážel na epizodu z roku 1999, kde má Hawking na krku řetízek se slavnou rovnicí.

Guess what? The Simpsons did it again! if you recognize the Emc^2... you know it was by Einstein who was born in March 14, WHICH is also the death of prof. Hawkings... the Simpsons did it again!#conspiracy #TheSimpsons #Einstein #RIPHawking #StephenHawking pic.twitter.com/rjJf5cRuFE