Udílení Oscarů bude kratší, filmy si zasoutěží v nové kategorii

Oscarový ceremoniál bude o něco kratší a vznikne nová kategorie pro divácky oblíbené filmy. Změny v úterý schválilo vedení americké Akademie filmového umění a věd, která tyto prestižní filmové ceny uděluje. Cílem je zamezit úbytku diváků. Televizní přenos jich v posledních letech sledovalo stále méně a letošní ročník dokonce nejméně v historii, napsal server časopisu The Hollywood Reporter.

Kritici označovali show za příliš dlouhou a nudnou, což bylo dáno především existencí 24 kategorií, z nichž veřejnost zajímaly jenom některé. Vybrané kategorie tak budou nově v losangeleském divadle Dolby Theatre vyhlašovány během reklamních přestávek. Televizní diváci ale o ně nepřijdou, sestřih bude odvysílán později ještě během přímého přenosu na stanici ABC. Nově pořad potrvá tři hodiny namísto zhruba tří a půl.

