The Legits Blast odstartuje v Praze a představí přední světové tanečníky

Populární hudebně-taneční festival The Legits Blast připravuje svou pražskou zastávku. V termínu od 6. do 8. března se v prostorách klubu Tresor setkají ti nejlepší tanečníci a tanečnice Breakingu, aby poměřili svoje dovednosti. Série tanečních battlů The Legits Blast bude pokračovat na Slovensku a vyvrcholí v zámořském Miami. Akce The Legits Blast se každoročně účastní tanečníci z osmdesáti zemí světa, a tak jde o jednu z nejprestižnějších soutěží svého druhu, které jsou v České republice organizovány.

Na návštěvníky akce čeká třídenní program plný hudby a špičkových tanečních výkonů. Festival vyvrcholí pomyslným finále ve Spojených státech amerických. "Důvodem k organizaci taneční akce mimo Evropu je více. Rádi bychom pro tanečníky připravili něco speciálního a vidina účasti na tanečním klání za oceánem může být velkou motivací. Důležitá je také skutečnost, že se Breaking možná stane v roce 2024 součástí Olympijských her v Paříži. Rádi bychom tedy expandovali mimo hranice Čech a Slovenska ", řekl jeden z pořadatelů akce Miro MK Križan.

Součástí pražského The Legits Blastů budou také již tradiční Jägermeister party a taneční workshopy. Ty jsou v plánu již v pátek 6. 3. a jejich lektoři budou mimo jiné porotci celé akce. Jde o švédského Freeze, Taya z Finska a tanečníka Poe One z USA. Velkým lákadlem bude účast a vlastní workshop legendárního Ivana Urbana Action Figure, kterého zná mnoho lidí z účasti v talentové soutěži America's got Talent. Lineup porotců doplní Pluto z Ukrajiny a Max z Portugalska. Právě Max z Portugalska a tanečníci Kleju z Polska a Lil G z Venezuely budou rozhodovat battle v dětské kategorii do 16 let.

S příchodem myšlenky o zařazení Breakingu mezi olympijské sporty byl vytvořen jednotný hodnotící systém, který jasně určuje pravidla a tanečníci si mohou přesněji ověřit svoje dovednosti a kvality mezi konkurencí ostatních dancers. "Funguje to podobně jako u jiných sportů. Tanečníci získávají na své konto body ve dvou kategoriích. Jde o kategorie 1vs1 B-Ggirl a 1vs1 Breaking. Tanečníci mohou získávat body do žebříčku na všech zastávkách festivalu," doplňuje Miro Križan.

Při příležitosti konání celého festivalu vznikla koncem minulého roku oficiální hymna akce.

Mimo cenných bodů mohou tanečníci získat také hodnotné ceny nebo finanční odměnu. "V rámci čtvrtého ročníku festivalu jsme se rozhodli opět zařadit atraktivní kategorie žen, mužů i skupin. O tituly šampionů se utkají například venezuelský tanečník Lil G nebo reprezentant Japonska Shigekix z uskupení Red Bull All Stars," říká Križan.