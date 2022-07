Tour glorchestra doprovodí exkluzivní vystoupení LOSERS CIRQUE COMPANY

Hudební projekt glorchestra po loňském úspěšném tažení napříč Českem vyráží za fanoušky netradičních spojení různých žánrů i letos a svou dramaturgii rozšiřuje o nový prvek. Součástí primárně hudebního programu se totiž stane i představení s názvem CIRCLE vytvořené uskupením LOSERS CIRQUE COMPANY, jejichž dechberoucí akrobatické show sbírají úspěchy u nás i v zahraničí. I díky nim glorchestra naplňuje svou vizi, spojovat zdánlivě nespojitelné tvůrčí osobnosti napříč všemi, nejen hudebními žánry.

Jak už dříve uvedl Radim Výchopeň alias Radimo, hudební režisér projektu, cílem letošní glorchestry bylo zachovat a zopakovat to nejlepší z loňské tour, ale zároveň přinést do hry úplně nový a ambicióznější program a pokusit se tak roztáhnout hranice původního konceptu. To se díky spojení s LOSERS CIRQUE COMPANY, kteří vždy vystoupí před začátkem hudební show, jak věří, povede. Program tak ještě více posílí svou vizuální složku, kterou má i letos na povel Milan Cais, frontman kapely Tata Bojs, která bude letošní hlavní hvězdou glorchestry.

Do fúze se symfonickým UNIQUE ORCHESTRA se vedle Tata Bojs letos ponoří také slovenská písničkářka Katarzia, MC Gey z labelu Ty Nikdy, uskupení Bratři nebo znovu i Vladimír 518, který svým originálním způsobem propojí jednotlivé sety umělců. Fanoušci se tak mohou těšit skutečně ojedinělý mix hip hopu, alternativní elektroniky, písničkářství, popu a taneční i klasické hudby.

Od července do září se glorchestra vrací převážně do kulis historicky či umělecky významných českých památek, v premiéře zavítá na hrad Švihov nebo zámek Orlík. Veškerý výtěžek ze vstupného, které zůstává na loňské hranici 200 Kč, poputuje opět na jejich údržbu či obnovu.

Malou ochutnávku letošní glorchestry budou moct fanoušci zakusit ještě před začátkem samotného turné, a to na multižánrovém festivalu Colours of Ostrava, kde bude 13. 7. v 17:00 v prostorách glo LOUNGE slavnostně představena audio-vizuální instalace KVADRO z dílny Milana Caise. Zvukovým obsahem bude původní skladba, která vznikne přímo pro tento projekt a bude obsahovat fragmenty písní interpretů letošní glorchestry. Jde jen o jeden z mnoha prvků, kterými bude KVADRO lákat k návštěvě letošní tour na každé z jejích zastávek.

GLORCHESTRA 2022 TERMÍNY & LOKACE:

21. 7. - Zámek Slavkov

26. 7. - Výstaviště Praha

17. 8. - Hospitál Kuks

24. 8. - Hrad Švihov

7. 9. - Zámek Orlík

14. 9. - Ostrava Dolní oblast Vítkovice

Vstupenky budou dostupné výhradně na webu glorchestra (www.glorchestra.cz), kde zájemci brzy najdou také další podrobnosti o programu včetně časů začátku jednotlivých koncertů. Držitelé vstupenek zároveň získávají možnost prohlédnout si zdarma památky, v jejichž kulisách koncert proběhne. Organizátoři upozorňují, že na koncerty mají přístup pouze osoby starší 18 let.