Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevírá novou stálou expozici.

Dnes (8. 2. 2023, pozn. red) se veřejnosti po dlouhé době otevírá nová stálá expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze s názvem Art, life. Umění pro život, která v šesti sálech v souvislostech ukazuje, jak se vyvíjelo evropské užitné umění od antiky až po současný design.

Když Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevíralo svoji úplně první výstavu, jeho současná budova v ulici 17. listopadu ještě nestála. Probíhala proto v tehdy čerstvě otevřené budově Rudolfina, jež včera oslavila 138. výročí. Do protější budovy přiléhající ke Starému židovskému hřbitovu, kde sídlí dnes, se instituce přestěhovala až o šestadvacet let později. A právě tam včera symbolicky zahájila novou stálou expozici s názvem Art, life. Umění pro život. Autorem její koncepce je Radim Vondráček a na její realizaci se podílel široký tým odborníků na různá odvětví užitého umění včetně ředitelky muzea Heleny Königsmarkové. Po včerejší slavnostní vernisáži se dnes expozice poprvé otevírá veřejnosti.

Nová stálá výstava se rozprostírá do šesti sálů Uměleckoprůmyslového musea v Praze a má poskytovat komplexní obraz evropského užitého umění od antiky až po současný design. Je zde vystaveno přes 1300 předmětů ze sbírek UPM, které dohromady čítají až půl milionu exponátů. Řada z nich prošla kvůli výstavě znovu rukama restaurátorů. "Expozice ukazuje, jak všechny věci kolem nás vstupují do lidského života a mění jej po stránce funkční i symbolické. Užité umění a design spoluutvářejí životní styl a modely lidského chování. Více než v jiných oblastech umělecké tvorby zde vystupuje do popředí bytostný smysl věcí, jejich účel, zjištění, pro koho, jak a proč vznikly. Zmíněné souvislosti však v expozici nezastiňují kvalitu unikátních uměleckých děl a jejich tvůrců, ani poetiku a tajemství každodenních předmětů," popisuje instituce svůj nejnovější počin. "Uzavíráme tímto několikaletý investiční program rekonstrukce a revitalizace muzea schválený v roce 2008, který zahrnoval také stavbu Centrálního depozitáře a zásadní modernizaci historické budovy v letech 2014-2017," sdělila médiím ředitelka UPM Helena Königsmarková.

V sále nazvaném Rituály a slavnosti jsou vystaveny stovky předmětů, které se používaly při různých obřadech církevního i světského rázu. V další části expozice s názvem Mikrosvěty: panovnická kunstkomora je možné nahlédnout do světa kabinetů kuriozit, v rámci nichž vladaři schraňovali přírodniny a cennosti všeho druhu. Část nazvaná Život forem představuje, odkud pramenila inspirace jednotlivých uměleckých slohů. Ve druhé polovině expozice najdeme pod názvem Oděv: tělo a tělesnost 18 oděvů společně s ukázkami spodního prádla a doplňky, které přibližují vnímání módních trendů napříč staletími. Navazuje na ni expozice věnovaná designu 20. století s názvem Design a fenomény modernity. Poslední část nové stálé výstavy pak tvoří sál věnovaný utopickým vizím v designu, pojmenovaný Utopie, kosmos, hra.

"Cílem expozice nebylo vytvořit učebnicový přehled dějin užitého umění a designu, ale ukázat umění v jeho životním pohybu, v různých sociálních rolích a funkcích," říká hlavní autor expozice Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM. "A také jsme chtěli upozornit na to, že tyto životní okruhy tvorby jsou nadčasové, neustále přítomné, a propojují dávno minulé epochy s dneškem." K otevření expozice připravilo edukační oddělení UPM cyklus komentovaných prohlídek s kurátory pro veřejnost a cyklus edukačních programů pro školy s názvem Skrytý život a řeč věcí, jejichž cílem je představit exponáty nejen jako samostatné estetické a funkční objekty, ale také v jejich časových, tvarových, vizuálních, materiálových, funkčních a estetických souvislostech, které vyvolají zájem o jejich příběh, význam a roli v našich životech.