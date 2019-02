Brazilec Sebastiao Salgado, nejvýraznější postava světové fotografie, slaví 75 let

Sebastiao Salgado, který se narodil 8. února 1944 v brazilském státě Minas Gerais, patří k nejvýraznějším postavám světové fotografie. Již od svých začátků v roce 1973 se věnuje velkým projektům, díky jejichž nekompromisnímu zpracování se stal hvězdou. Dokumentoval život domorodců v Latinské Americe, Afričanů postižených hladomorem anebo celosvětovou migraci. Jeho díla jsou dobře známá v České republice, kde opakovaně vystavoval.

Salgado vystudoval ekonomii v São Paulu, koncem 60. let ale i kvůli působení v levicovém hnutí odešel do Paříže, kde studoval architekturu a pracoval pro Mezinárodní organizaci pro kávu. Během služebních cest do Afriky začal fotografovat a v roce 1973 se Salgadova původní záliba přeměnila v profesi. Postupně pracoval pro agentury Sygma a Gamma a byl členem sdružení Magnum Photos, odkud ale v roce 1994 odešel a založil vlastní agenturu Amazonas Images.