Cena Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarníky má šest finalistů

Cena Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarníky má ve svém 30. ročníku šest finalistů a jsou mezi nimi i zahraniční jména. Pořadatelé je zveřejnili na tiskové konferenci. Vyšší počet finalistů porota vybrala, jak sama uvedla, kvůli vysoké kvalitě přihlášených, kterých je v jubilejním ročníku 83. Účast finalistů jiného než českého původu podle poroty odráží fakt, že i oni formují českou uměleckou scénu. Výstava finalistů bude na podzim v Moravské galerii v Brně a vítěze vyhlásí na přelomu listopadu a prosince.

Finalisty jsou Andreas Gajdošík, Baptiste Charneux, Marie Lukáčová, Pavla Malinová, Alma Lily Raynerová a skupina Comunite Fresca, kterou tvoří Dana Balážová, Markéta Filipová a Marie Štindlová. Jejich tvorba zahrnuje média od malby přes sochu či fresky až k instalaci, videoartu nebo programování. Zahraničním hostem letošní výstavy finalistů bude britská umělkyně Tai Shaniová, jejíž instalace podle pořadatelů připomínají estetiku českých surrealistů Toyen a Jindřicha Štyrského.

Zatím poslední držitel Chalupeckého ceny je znám teprve necelý měsíc, stal se jím Lukáš Hofmann. Brzkým výběrem finalistů chtějí pořadatelé napomoci tomu, aby měli umělci dost času na přípravu finálové prezentace a také aby bylo více času na seznámení diváků s jejich díly.

"Zaujaly nás práce, které signalizují obnovený a aktualizovaný zájem o materialitu a smyslovost, a umělci, kteří se nebojí k práci v klasičtějších disciplínách, jako je malba a sochařství, přistupovat otevřeným, současným způsobem," uvedli porotci. Ocenili autory, kteří testují umění jako nástroj komunikace. Mezi přihlášenými autory podle poroty stále dominují umělci z Prahy a Brna, zvyšuje se ale podle nich zastoupení regionů a účast tvůrců jiných národností než české považuje porota za žádoucí.

Patří k nim Baptiste Charneux, francouzský umělec žijící v Praze, který pracuje s keramickými objekty a působí také jako organizátor výtvarných akcí. Tvorbu Raynerové, umělkyně a aktivistky narozené v Izraeli, představila například před dvěma lety pražská venkovní galerie Artwall, která uvedla její výstavu věnovanou sexuálnímu násilí v rodině. Téma znásilnění je jejím ústředním a vychází z jejího osobního traumatického prožitku.

Skupina Comunite Fresca používá tradiční malbu do vlhkých omítek a pracuje s ní jako s možností, jak smířit zastánce konceptuálního umění s těmi, kdo jsou nakloněni klasickým médiím. Marie Lukáčová vytváří filmy a pracuje v nich s odkazy z politiky, mytologie, vědy i popkultury. Pavla Malinová se vyjadřuje malbou, věnuje se figuře a uplatňuje přitom množství historických referencí, využívá často ambivalentní symboliku, vytříbenou barevnost a světlo a často s malbou vystupuje do prostoru. Dílo Andrease Gajdošíka spočívá v intervencích do mediální sféry a sociálních sítí, tvorbě mystifikačních softwarů nebo webových stránek; cílem je kritická reflexe zavedených struktur uměleckého světa i politiky.