České aukce opanoval Šímův obraz ML za 36 milionů korun

Nejdražším dílem uplynulého roku se v tuzemských aukcích stal obraz Josefa Šímy ML s cenou 36 milionů korun. Ke koupi deseti nejdražších obrazů roku by případný zájemce potřeboval téměř 177 milionů korun. S výjimkou jednoho poválečného obrazu Toyen se do první desítky dostala výhradně díla klasické moderny. Emil Filla, Josef Čapek a Toyen jsou každý zastoupen dvěma díly. Celková cena všech deseti obrazů je ale o 30 procent nižší, než byla částka potřebná ke koupi desítky nejdražších děl v roce 2017. Řekl to Jan Skřivánek ze serveru Artplus, který se zabývá trhem s uměním.

Loňský rok byl na českém aukčním trhu opět rekordní a jeho obrat dosáhl 1,42 miliardy korun, meziročně o 13 procent více. Letošní první půlrok naznačoval, že po několika letech růstu může přijít stagnace. Za první pololetí letošního roku sběratelé a investoři na českých aukcích utratili přes 540 milionů korun. Je to o 190 milionů korun méně než za stejné období před rokem.

Snížení obratu ale kopírovalo pokles nabídky. Zatímco v loňském prvním pololetí aukční domy nabízely díla v součtu za 624 milionů korun, letos to bylo za 446 milionů korun, obě částky jsou bez aukční přirážky.

Nejdražším letošním dílem se stal olej na plátně Josefa Šímy s názvem ML (Vejce, Obraz, Rovnováha, MZ) prodaný za cenu 36,18 milionu korun včetně aukční přirážky. Cena je novým Šímovým aukčním rekordem. Obraz se dražil už před 14 lety. Tehdy se prodal za sedm milionů korun a cena stačila na titul nejdražšího obrazu roku. Tehdy i obrazy Františka Kupky stály maximálně kolem pěti milionů korun.

Obraz Šíma namaloval v roce 1927, kdy spolu s několika mladými literáty a umělci v Paříži založil skupinu Le Grand Jeu, Vysoká hra. Jejich programové cíle byly v mnohém podobné surrealistickému hnutí a obě skupiny po nějakou dobu pojily přátelské vztahy. Podle odborníků tvoří Šímovy obrazy z období skupiny uzavřený soubor. Často se na nich objevují vejce, obří krystaly, ženská torza, pahýly stromů a amorfní temně zelené skvrny. Karel Teige je přirovnával ke grafickým básním.

Malířka Toyen pronikla do letošního žebříčku top ten se dvěma díly. Dosažená cena za Čedičové skály je třetí nejvyšší za malířčino dílo na českých aukcích. Na třetí příčce pak je Toyenin obraz A teď, když přijde čas z roku 1957. Obraz je importem z Francie, kde se před necelými pěti lety prodal v přepočtu za 5,3 milionu korun. Výrazný cenový nárůst i prodej čtyř dalších malířčiných děl z 50. let za celkových 30 milionů korun ilustruje vzestup zájmu o Toyenino poválečné dílo.