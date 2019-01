Cézanne byl jedním z duchovních otců fauvismu i abstraktní malby

Za proroka moderního malířství označuje kritika francouzského malíře Paula Cézanna, od jehož narození uplyne 19. ledna 180 let. Obrazy této tajuplné a uzavřené osobnosti francouzského výtvarného umění hýří čistými světlými barevnými tóny, které přejal od impresionistů. Hlavní důraz ale kladl na vnitřní strukturu obrazu a krajinu zjednodušoval do základních geometrických tvarů a vybarvoval nečekanými odstíny.

Rodák z jihofrancouzského Aix-en-Provence byl jedním z duchovních otců fauvismu i abstraktní malby. Z jeho výroku, že v přírodě vše dostává tvar koule, kužele a válce, zase vyšli kubisté. Kromě krajin (hora Sainte-Victoire) maloval zátiší (Zátiší s cibulí, Zátiší s drapérií, Zátiší s ovocem), portréty, výjevy ze života prostých venkovanů (Hráči karet, Žena s konvicí na kávu) či velké kompozice (Velké koupání).

Jeho obrazy se dnes prodávají za astronomické ceny (jednu z verzí Hráčů karet koupila v dubnu 2011 rodina katarského emíra za více než 250 milionů dolarů), on sám se však dočkal uznání až v posledních letech života. Vystavoval sporadicky, více možností prezentovat své dílo měl až od 90. let 19. století. Rodina ho považovala za podivína, měl málo přátel a nedůvěřoval kritikům umění. Celý život se rád vracel do rodného Aix-en-Provence, kde také 22. října 1906 zemřel a kde byl také pochován.