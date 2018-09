Desítky umělců na jižní Moravě otevřely své ateliéry

Desítky umělců na jižní Moravě o víkendu zpřístupnili své ateliéry, aby si je mohli prohlédnout nejen jeho milovníci, ale široká veřejnost.

"Mnohé ateliéry tak navštívily i rodiny s dětmi a hodně se o tvorbu uměleckých děl zajímali staří lidé," řekla Žaneta Mandelíková, která se věnuje designu. Den otevřených ateliérů pořádaný Galerií výtvarného umění v Hodoníně se konal již poosmé.

Umělci jej vnímají především jako možnost, jak zprostředkovat lidem proces tvorby umění, ukázat jim prostory, kde vzniká, případně navázat zajímavé kontakty a získat potenciální návštěvníky galerií. Organizátoři uvádějí, že lidé mohou navštívit malíře, sochaře, grafiky, keramiky, kováře, šperkaře, oděvní výtvarníky či mozaikáře.

Klaudia Korbeličová, která má ateliér s několika dalšími kolegy v Rybářské ulici v Brně, ukázala dokončované boxerské rukavice. Před lety je udělala z bronzu a nyní je dává do laminátu a epoxidu. "Dají se postavit jako váza na stůl a lze do nich dát květiny. Je to takový můj symbol. Dřív jsem boxovala, ale zároveň květina vyjadřuje moje jemnější já. Když si rukavice koupí ženy, mohou si do nich dát i ruce, muži se do nich nevejdou," řekla Korbeličová, která se po ukončení bakalářských studií rozhodovala, zda dát přednost boxu či umění.

Návštěvníky zajímá i proces vzniku díla

Ateliér má společně s Tomášem Pavlackým; jako umělec na volné noze vytváří instalace pro konkrétní místa, výstavu už měla například v Hodoníně.

Na Rybářské má ateliér i Mandelíková s Ondřejem Bělicou. Přestože se věnuje designu, návštěvníkům ukazovala, jak pracuje na soše. "Až mě překvapilo, kolik chodí laiků a hlavně lidí starších 60 let. Lidé tak vidí nejen konečné dílo, ale i proces vzniku a to je zajímá. Myslím, že to lidi i obohatí," řekla Mandelíková.

Kromě jižní Moravy se letos připojí během říjnových víkendů postupně i umělci na Vysočině, v jižních Čechách a v Dolních Rakousích.