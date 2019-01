Díla výstav Pohled ženy vidělo v Schiele Centru přes čtyřicet tisíc lidí

Výstavy Pohled ženy navštívilo v českokrumlovském Egon Schiele Art Centru od dubna 2018 do čtvrtka přes 40 tisíc lidí. Výstavy více než deseti umělkyň končí. Letos se v galerii od dubna představí Federico Díaz, Kateřina Šedá, centrum připomene i práce jihočeského malíře Karla Valtera (1909 - 2006). Řekla to ředitelka Egon Schiele Art Centra Hana Jirmusová Lazarowitz.

Pohled ženy nabízel práce, které přivezly Anna Macková, Magdalena Rajnišová, Marie Blabolilová, Eva Prokopcová, Bernadette Huberová, Ikuko Mijazakiová, Toybox a sedm účastnic mezinárodního sympozia včetně Aleny Anderlové.

"Výstava byla mimořádná rozsahem i zásahem: loňský rok končila výstava Věry Novákové, je jí přes 90 let. Potom autorky, jimž je 70, 60 až po 40 let a ještě pár mladších. Velmi cenné je i to, že vytahujeme umění a umělce, kteří mají co říct bez ohledu na hranice - mezi zahraničními návštěvníky si získaly zájem Marie Blabolilová, Magdalena Rajnišová, Eva Prokopcová, naši lidé byli překvapeni z Ikuko Mijazaki," řekla ředitelka.

Novou sezonu zahájí galerie v dubnu. Nabídne práce Kateřiny Šedé k projektu UNES-CO i její další projekty, díla Federika Díaze a Karla Valtera. Šedá se loni v Českém Krumlově projektem UNES-CO zaměřila na chybějící normální život v centrech turisticky populárních měst. Výstava zabere 2 tisíce metrů čtverečních. Schiele Centrum přiblíží i další její práce, "aby se lidé, kteří ji často kritizovali, podívali i na její další akce, které měly zásadní význam pro obec, město," řekla ředitelka.

Další tři sály zaplní Federico Díaz. Mezi díly bude nejspíš i Nostalgie z roku 1992, 2,5 metru velká ulita, pod kterou si lze sednout a poslouchat zvuky, jež Díaz zpracoval z praskajících ker na pólu.

"Je určitým protikladem Kateřiny Šedé: zajímá ho člověk, budoucnost lidstva, ale pojímá to jinak. Kateřina má projekty velmi zalidněné, je neustále v terénu, on se mimořádně soustředí, přemýšlí a pozorovatele jeho věcí mimoděk nutí dělat to samé: začnete přemýšlet o budoucnosti, je to jakési uklidnění v tom prostoru," řekla ředitelka.

Klasickou malbu, kresbu a grafiku nabídne v expozici Karla Valtera, od jehož narození uplyne 17. února 110 let. Schiele Centrum mu již dříve uspořádalo dvě výstavy.

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově si loni připomnělo 25 let od otevření. Výstavní plocha galerie je téměř 5 tisíc metrů čtverečních, roční rozpočet deset milionů korun.

Malíř a grafik Egon Schiele (1890 - 1918), podle odborníků jeden z nejlepších kreslířů 20. století, patřil k předním rakouským expresionistům. Maloval hlavně krajiny a města, ale i akty a autoportréty.