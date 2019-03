Festival Blik Blik oslavuje 50 let od přistání na Měsíci

Návštěvu několika desítek tisíc lidí očekávají organizátoři pátého ročníku dvoudenního festivalu světla Blik Blik, který v pátek začal v Plzni. Na téměř dvoukilometrové trase od kreativní zóny DEPO2015 na centrální náměstí nabízí 13 světelných instalací a projekcí, z toho jsou čtyři interiérové. Podílejí se na nich umělci ze šesti zemí světa, řekla výkonná producentka festivalu Petra Krákorová.

Festival Blik Blik patří k nejúspěšnějším akcím, které přetrvaly z roku 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury. Loni se na trasu vydalo v dešti a sněhu na 35 tisíc lidí.

Hlavním tématem instalací je 50 let od prvního přistání člověka na Měsíci. "I když ta původní myšlenka byla hlavně 30 let od sametové revoluce, ale autory nejvíc nadchl ten Měsíc a cesta na Měsíc, ale i tak se těch 30 let dotkneme," řekla Krákorová. Tématu sametové revoluce se věnuje například světelná instalace Ateliéru mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. V tmavém podchodu, takzvané Myší díře, se rozsvítilo osm obrovských rámů s ilustrovaným komiksem. Na 36 metrech čtverečných studenti představují svůj pohled na 30 let svobody a demokracie.

Největším lákadlem je interiérová expozice Muzeum Měsíce Brita Luka Jerrama v autobusové hale DEPO2015, kde je zavěšená obří replika Měsíce o sedmimetrovém průměru. Nabízí přesnou kopii Měsíce v měřítku 1:500 000 sestavenou podle autentických snímků NASA. Sen o Měsíci se jmenuje videomapping na budově krajského úřadu, který připravilo francouzské studio AV Exciters. Dalším projektem studentů umělecké fakulty je velkoplošná animace Back to the Moon, která využívá estetiky starých videopásek a počítačových her. Padlé hvězdy představuje instalace Ladislava Fryče v Kopeckého sadech, kde je také letošní novinka - bar pro návštěvníky festivalu.

Jedna z letošních instalací, neonové Klikyháky od předního českého graffiti umělce Michala Škapy, zůstane v areálu depa na fasádě budovy Coworkingu i po skončení festivalu. Své dílo vzniklé při umělecké rezidenci v Plzni představuje indický umělec Mantu Das. S novým projektem Octopus Garden oživili veřejnosti téměř neznámé vnitrodvorky Škroupovy ulice účastníci jednoho z předchozích ročníků, němečtí RaumZeitPiraten. Až osmimetrové oživlé světélkující loutky vyrobené s pomocí optických vláken a nejmodernějších LED světel vystavují na náměstí Jakub Vedral a Erika Čičmanová.

Interiérové instalace jsou kvůli regulaci počtu lidí zpoplatněny. Vstupenka na oba dny na všechny interiérové instalace stojí 50 korun. Vše ostatní je zdarma. Festival má asi dvoumilionové náklady. Instalace jsou v provozu v pátek a v sobotu od 19 hodin do 23.59.