Freundová patřila k výrazným postavám fotografie 20. století.

Francouzská fotografka německého původu Giséle Freundová, která se narodila 19. prosince 1908 v berlínské židovské rodině, patřila k velkým postavám fotografie 20. století. Na snímcích zachytila výrazné osobnosti světové kultury a politiky, působila také jako fotoreportérka a fotožurnalistka. V červnu 1967 se například zúčastnila slavného pražského sjezdu spisovatelů a fotografie, které tehdy pořídila, jsou až do února k vidění v Domě fotografie v Praze.

Svůj první fotoaparát dostala Freundová ve třinácti letech od otce, milovníka a sběratele umění. Po studiích sociologie a kunsthistorie se zapojila do levicového hnutí, mimo jiné fotografovala demonstrace. Z Německa jako Židovka a socialistka už pár měsíců po nástupu Adolfa Hitlera k moci emigrovala a usadila se v Paříži. Ve francouzské metropoli nejen dokončila svá studia, ale také se seznámila s mnoha slavnými lidmi, které fotografovala, od roku 1938 i na barevné diapozitivy.

Mezi Freundovou portrétovanými lidmi byli například James Joyce, Virginia Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoirová, Samuel Beckett, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald nebo André Breton. Druhou světovou válku strávila v dalším exilu v Argentině a v Jižní Americe v té době pořídila řadu fotografií, které po návratu s úspěchem vystavovala. V roce 1947 byla jako první žena přijata do slavné agentury Magnum, kde ale působila jen sedm let.

Za reportážemi cestovala po světě, mimo jiné se vrátila do Jižní Ameriky, kde pro časopis Life nafotila obrázky ze života Evity Perónové. Včetně snímku neskrývajícího Evitinu vášeň pro luxus, který vyvolal menší skandál. Portrétovala i Fridu Kahlo, Diega Riveru nebo Pabla Nerudu, od 60. let ale focení opouštěla a stále více se věnovala pořádání archivu a psaní knih. Ještě v roce 1981 ji ale François Mitterrand pověřil pořízením svého oficiálního portrétu. Ikona francouzské i světové fotografie Freundová zemřela 31. března 2000 v Paříži. Bylo jí 91 let.