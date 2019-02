Londýnské muzeum vystavuje divadelní fotografie disidenta Kyncla

V londýnském Victoria and Albert Museum (V&A) začíná výstava tvorby českého disidenta a fotografa Ivana Kyncla, který na konci 20. století v Británii nafotil stovky divadelních her, oper a muzikálů. V&A v pondělí oznámilo, že archiv Kynclových divadelních fotografií od jeho rodiny odkoupilo.

Kyncl odešel do Británie v roce 1980 jako politický uprchlík a od roku 1985 působil jako fotograf divadelní společnosti Royal Shakespeare Company (RSC). Podle V&A svým objektivem zachytil více než 500 inscenací a jeho archiv z divadelních představení čítá 100 tisíc negativů, uvádí tisková zpráva muzea. To na svém webu píše, že fotografie zakoupilo už v roce 2018.

Kyncl fotil představení po celé Británii a na jeho fotkách se objevují mimo jiných Alan Rickman nebo Cate Blanchettová. Byl známý experimentálním přístupem k fotografii a toho se držel i v britském exilu. Výběr z jeho tvorby je ve V&A k vidění od 19. února až do 7. července v rámci výstavy Ivan Kyncl: In the Minute. Expozice prezentuje fotografie ze 60 inscenací, tedy jedné pro každou sekundu v minutě.

"Dílo Ivana Kyncla představuje úctyhodnou kroniku britského jeviště od 80. let až do počátku 21. století. Kromě toho, že mapuje vývoj divadla, zachycuje samotnou podstatu, atmosféru a emoce divadelního představení," uvedl kurátor V&A Simon Sladen.

Pražský rodák Kyncl před odchodem do Británie dokumentoval aktivity osob spojených s Chartou 77, kterou stejně jako jeho otec podepsal. Místo u RSC mu údajně zajistily snímky ze zkoušky divadelní hry pozdějšího československého i českého prezidenta Václava Havla. V roce 2004 Kyncl ve věku 51 let zemřel na srdeční příhodu.