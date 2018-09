MeetFactory zve na koncert, letní kino i dvě vernisáže

Nová kulturní sezona začne v tomto týdnu v pražské MeetFactory, kde přes léto zrekonstruovali koncertní sál a foyer. V úterý zahraje poprvé v Česku Američan Damon McMahon s kapelou Amen Dunes, kteří se od někdejší psychedelie s posledním albem Freedom posunuli k popovějšímu výrazu. Ve středu pokračuje ještě letní kino projekcí filmu Kirilla Serebrennikov​a Léto. A na pátek je naplánována akce Veřejný dům, kdy bude na všechny programy vstup zdarma. Během něj se uskuteční mimo jiné dvě vernisáže.

Výstava experimentálního skláře Lukáše Kalivody představí sérii velkoformátových obrazů a inovativní technologický postup - malby vznikají tak, že autor je stírá z povrchu vodní plochy, kde je předtím rozpustil. Druhá výstava představí fenomén Slav Squatting, který se šíří z postsovětských republik do střední Evropy a má četné projevy na internetu. Svůj pohled na východoevropskou kulturu představí Lenka Balounová, Norbert Delman, Alina Gutkinová, Max Lysáček, Oleg Kulik, Irenka Kalická, Olexandr Pavlov a Gregor Rozanski.

Slav Squatting prezentují na internetu fotografie a videa ukazující muže sedící v podřepu (squatt) oblečených často do tepláků se třemi pruhy. Odkazují na představu typického Východoevropana jako nevzdělaného primitiva v teplákové soupravě s těžkým slovanským přízvukem, která se podle autorů výstavy na Západě ujala podobně jako v tuzemsku představa uprchlíka v podobě mladého muže s luxusním telefonem.

Témata subkultur

Projekt se inspiroval nejen postsovětskou pouliční kulturou, ale také knihou Sigmunda Freuda Nespokojenost v kultuře (Civilisation and Its Discontents). "V současnosti je tak tento trend s jistou nadsázkou sociálním statusem, možná na první pohled jednoduchým postojem, který je ale naplněný mnoha významy a myšlenkami," vysvětluje kurátor Piotr Sikora. "Je to silný vizuální jazyk, který byl původně součástí nízké kultury, aby se stal leitmotivem, znakem doby," uvedl.

Tvorbu osmi umělců na výstavě spojují témata subkultur, ironické pohrávání si se znaky materiální kultury, popkultura versus subkultura, role jedince a generace v nově vzniklých podmínkách nebo politika a moc.

Klíčovým prvkem výstavy je figurativní socha polského autora Norberta Delmana. Umělec používá za materiál to, co nalezne jen tak pohozené v odpadcích nebo v železářských skladech. Ve dvou videích Rusky Aliny Gutkinové se představí svět ruských předměstí se svým melancholickým a drsným charakterem. Její krajan Oleg Kulik ve svých instalacích, sochách či fotografiích srovnává dění v Rusku a na Západě. Nejznámější je jeho performance z roku 1994, v níž sám vystupuje v roli psa.

MeetFactory založil David Černý, prostor u železničních kolejí na Smíchově se otevřel v roce 2007. Nabízí hudbu, divadlo, výstavy, rezidenční programy. Kromě soukromých peněz získává příspěvky i z veřejných zdrojů, Praha MeetFactory například letos podpořila grantem deset milionů korun.