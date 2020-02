Michael W. Pospíšil připravuje první fotografickou publikaci

Největší vášní českého umělce Michaela Wellera Pospíšila, který se proslavil již v dětství jako Jakoubek ve filmu Ukradená vzducholoď, je bezesporu focení. Nejvíce snímků pořídil v Paříži, kde strávil celých 35 let a působil zde například jako filmař nebo ředitel Českého centra. Jeho fotografická tvorba ale vznikala i na dalších zajímavých místech po celém světě, Prahu samozřejmě nevyjímaje. Na svém kontě má již celou řadu úspěšných výstav v Čechách i ve Francii. Nyní se rozhodl vydat svou první knihu.

Dílo ponese výstižný název Paris, Praha, etc... a u příležitosti jeho vydání se uskuteční také zajímavé výstavy. Publikaci, která představí téměř 120 barevných i černobílých abstraktních a street fotografií z Paříže, Prahy a dalších konců světa, si umělec nadělí ke svým 65. narozeninám. Fotografie bude v knize doprovázet text profesora Vladimíra Birguse a kurátorky výstav Terezie Zemánkové.

Společně s knihou jsou zatím naplánované tři výstavy. "Ve Francouzském institutu v Praze budou představeny snímky z Prahy pod názvem Praha, etc..., v Leica Gallery Prague fotografie z Paříže pod názvem Paris, etc... A v Galerii 4 v Chebu, která představuje největší českou fotografickou galerii, se představí okolo 200 snímků v rámci výstavy s názvem Paris, Praha, etc... Všechny fotografie jsou z období od roku 2013 do dneška," popisuje Michael W. Pospíšil.

Jelikož je realizace celého projektu finančně velice náročná, rozhodl se tým kolem umělce Michala W. Pospíšila získat potřebné peníze skrz crowdfundingovou sbírku na serveru HitHit.cz, kde je pro přispěvatele připravená celá škála atraktivních odměn. Kromě samotné knihy s věnováním tu lze zakoupit například unikátní fotografie nebo kurz fotografování nebo posezení u večeře či vína s Michalem W. Pospíšilem.