Museum Kampa přichází s výstavou Vitální kolaps. Jedná se o fotky a sochy

Výstavu dvou umělců střední generace, kteří začínali tvořit ještě na sklonku totality, připravilo Museum Kampa. Jmenuje se Vitální kolaps a představuje práci fotografa Ivana Pinkavy a sochaře Vojtěcha Míči. Přestože každý z nich používá jiná výrazová média, základní rovinou tvorby obou autorů je podle kurátora Petra Vaňouse vztahování se k horizontu, v němž se skrývá tajemství zrození, života, smrti a pomíjivosti. Výstava potrvá do 24. března.

"Oba autoři patří ke zlomové generaci, která si zažila poslední fázi totality, její pád a euforii ze znovunabyté svobody. Zdá se, že tato životní okolnost přispěla u obou k citlivému i střízlivému vztahu právě k otázce svobody a s ní spojené kulturní identity. Právě tyto momenty lze nacházet kdesi v nejzákladnějších vrstvách jejich díla," říká kurátor Petr Vaňous.

Ivan Pinkava se narodil v roce 1961, generačně bývá díky svému studiu v 80. letech na pražské FAMU bývá spojován s novou slovenskou vlnou, ale jeho práce směřují odlišným směrem. Ve svých fotografiích, z nichž nejznámější dosud jsou jeho stylizované portréty, hledá způsob, jak se dotýkat lidské podstaty. Fotografie Ivana Pinkavy jsou již od konce 80. let vystavovány po celé Evropě a USA. Autor je zastoupen v řadě světových veřejných i soukromých sbírek.

Vojtěch Míča se narodil v roce 1966 a přes 25 let je spojován především s ateliérem sochařství II na pražské Akademii výtvarných umění. Byl žákem a asistentem Huga Demartiniho a asistentem Jindřicha Zeithammela. Od roku 2015 zastává na AVU pozici vedoucího pedagoga v ateliéru figurálního sochařství a medaile. Ovlivnil celou generaci sochařů.

Míča pracuje převážně se skromným materiálem - betonem, ocelí, kamenem či dřevem, s jehož pomocí vyjadřuje mnohdy skrytou krásu tvarů a textur okolního světa. Vyhýbá se přehnanému experimentování a ilustrativnosti a zastává názor, že by socha měla působit bez potřeby externích informací. Snaží se objevovat nové formy sochařství a při instalaci soch do prostředí zohledňuje jejich okolí, protože socha by si podle něj neměla uzurpovat pozornost na úkor toho, co ji obklopuje.