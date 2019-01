Muzeum v Litomyšli koupilo dalších osm děl Josefa Váchala

Regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku loni pořídilo dalších osm děl Josefa Váchala. Ukazují jeho tvorbu do 50. let minulého století. V některé z dalších sezon se stanou součástí expozice Portmonea. Informovala o tom muzejní kurátorka Hana Klimešová.

"Je to průřez jeho tvorbou, zastupuje škálu od jeho počátků do 50. let. Jsou tam především barevné dřevoryty, což pro něj bylo typické," řekla Klimešová.

Do sbírky muzeum zařadilo dvě exlibris a šest grafických listů, převážně dřevorytů. Nejhodnotnějším je Dřevorytcova smrt z roku 1933, zachycuje Váchala v dílně. Na mistrovi sedí duch a společnost mu dělá pes a ďábel.

"Ze sběratelského hlediska je zajímavá Seance, list vzniklý technikou akvatinty v roce 1907. Váchal se jí věnoval v počátcích své tvorby, pak si koupil jiný lis a dělal už převážně barevné dřevoryty," řekla Klimešová.

Cyklus Bellum je zajímavý tématem předzvěstí první světové války, válečných hrůz a utrpení. Cenný je také frontispis z knihy Ďáblovy zahrádky aneb přírodopis strašidel, kterou Váchal napsal v roce 1924. Muzeum koupilo i nátisk grafiky z roku 1952.

V roce 2017 muzeum koupilo soubor grafických štočků Josefa Váchala. Sbírka asi dvaceti tiskových desek se věnuje zejména exlibris. Díla, která muzeum koupilo loni, stála 247 500 korun. Z grantu ministerstva kultury muzeum dostalo 172 tisíc korun. Portmoneum zahájí sezonu v dubnu, letos však skončí dřív, na konci června. Domek má narušenou statiku a potřebuje opravit. V letošním roce tak nově nakoupená díla Portmoneum nevystaví.

Domek patřil sběrateli umění a amatérskému tiskaři Josefu Portmanovi, který byl Váchalův přítel. Umělec na stěnách domku i nábytku vypodobnil mnoho duchovních a náboženských témat. Vycházejí z jeho životních postojů a názorů na výtvarné umění. Muzeum se mělo jmenovat po Váchalovi.

Z přátelství ale sešlo. Portman používal neoprávněně Váchalovy štočky k tisku. Váchal zase v Krvavém románu, kde vzdává poctu brakovému žánru, vytvořil postavu škudlivého hraběte Portmona, jenž přebývá v Portmoneu. Portmoneum spravuje Regionální muzeum Litomyšl, od konce roku 2016 patří kraji.