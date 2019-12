Národní galerie si z USA půjčí české středověké dílo

Středověký obraz z dílny Mistra vyšebrodského oltáře, který se českému státu nepodařilo o víkendu vydražit v zahraniční aukci, by si Národní galerie Praha (NGP) chtěla půjčit do Prahy na výstavu. Novinářům to řekl ředitel Sbírky starého umění NGP Marius Winzeler. NGP měla o obraz Trůnící Panna Marie s dítětem zájem, v dražbě ji však mnohonásobně přeplatilo Metropolitní muzeum v New Yorku. Winzeler uvedl, že NGP má s muzeem dlouhodobě dobré vztahy, a proto věří, že se obě instituce na zápůjčce dohodnou.

Cena obrazu připisovaného dílně vyšebrodského mistra se před aukcí odhadovala na 400 tisíc až 600 tisíc eur (10,2 milionu až 15,3 milionu korun), konečná částka se však po dramatickém přihazování v aukční síni v Dijonu vyšplhala na více než osminásobek. Muzeum ho pořídilo za 6,2 milionu eur (přes 158 milionů korun), což je nejvyšší částka zaplacená za dílo české provenience na zahraniční aukci v posledních desetiletích.

"Rádi bychom obraz vystavili v kontextu vyšebrodského cyklu, v kontextu umění 14. století, ale to jsou samozřejmě jen přání. Naše kontakty jsou velice intenzivní a můžeme s tím, myslím, všichni počítat," řekl ve čtvrtek Winzeler. "Je to z našeho hlediska lepší, než kdyby deska byla teď někde v Číně nebo v Americe ztracená v soukromém majetku, kde by nebyla tak dostupná," doplnil.

Česká gotika

Obraz malovaný temperou na dřevě byl dlouhá léta v domě dijonské rodiny, která neměla tušení, že se mezi nimi po generace dědí dílo jednoho z nejvýznamnějších českých představitelů vrcholné gotiky.

Fakt, že malba je dílem anonymního českého malíře vrcholné gotiky Mistra vyšebrodského oltáře potvrdili i čeští experti, včetně pracovníků Národní galerie a Ústavu dějin umění Akademie věd. Anonymní malíř byl pojmenován podle svého nejvýznamnějšího díla - devíti deskových maleb na hlavním oltáři v klášterním kostele cisterciáků ve Vyšším Brodě.

Vydražená malba zobrazuje Pannu Marii oděnou v modrém šatu a zlatém plášti, která na rukou drží Krista. Ten se jednou ručkou chytá za nohu a druhou tiskne palec madony. Podle odborníků je podobné přirozené gesto na obrazech z poloviny 14. století výjimečné.