O Muzejní noc je zájem. Před Národním muzeem se tvoří fronty

Pražská muzejní noc i díky hezkému počasí přilákala velké množství lidí. Před některými objekty se stojí i fronty. U Národního muzea, které je do akce zapojeno kvůli rekonstrukci po osmi letech, se lidé začali scházet už více než hodinu před otevřením. Přes 70 objektů se otevřelo v 19.00 a přístupné budou až do nedělní 01.00. Tradice muzejních nocí vznikla před 15 lety právě v Národním muzeu. Loni do otevřených muzeí, památek, galerií a dalších objektů navzdory špatnému počasí přišlo 120 tisíc lidí, v roce 2008 jich bylo přes 200 tisíc.

Kromě rekonstruované budovy, která se veřejnosti otevřela po několika letech, láká Národní muzeum návštěvníky také na před pár dny otevřenou výstavu Rytíři nebes o českých letcích RAF. "Jedná se o autentické předměty našich letců. Zmíním třeba Františka Fajtla nebo plukovníka (Aleše) Brixe. Budou tam jejich uniformy a vyznamenání," řekl při otevření ČTK náměstek generálního ředitele Národního muzea Michal Stehlík. Počet návštěvníků, kteří se do muzea večer dostanou, bude omezený. Z bezpečnostních důvodů nebude přístupná ani kopule.

V minulých ročnících Pražské muzejní noci bylo nejnavštěvovanějším Letecké muzeum Kbely. Večer kromě běžné expozice návštěvníkům umožnilo také vstup na letištní plochu, nad hlavami jim na začátek programu proletěla vojenská letadla a seskočili parašutisté. Kromě letadel si mohli prohlížet také vozidla velorex. Doprovodný program připravily i další objekty.

Mezi nejnavštěvovanějšími objekty podle pořadatelů tradičně bývá také Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum, Muzeum policie, Botanická zahrada nebo skleníky Přírodovědecké fakulty.

Otevřené byly kromě nich také další univerzitní objekty včetně Karolina, rotundy svatého Václava v objektu Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí nebo běžně nepřístupného Anatomického muzea 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Před objekty Přírodovědecké fakulty na Albertově bude v podvečer chemická show.

Před hlavní budovou Muzea hlavního města Prahy zahájil večerní program jazzový koncert. V Dětském muzeum malé návštěvníky čekají loutky čtyřlístku i pracovní listy.

Otevřené jsou i prostory zapojené ho výstavního projektu Pražské Quadriennale na Výstavišti. Připojily se také některé galerie včetně Národní galerie nebo několika objektů Galerie Hlavního města Prahy. Do všech budov byl vstup zdarma s výjimkou národní kulturní památky Vyšehrad, kde návštěvníci platí za vstup symbolickou jednu korunu.

Pražský dopravní podnik zajistil pro návštěvníky muzejní noci devět speciálních autobusových linek a jednu tramvajovou, které přepravují zájemce bezplatně. Provoz metra navíc bude prodloužen více než hodinu přes půlnoc.

Národní muzeum uspořádalo první Pražskou muzejní noc v roce 2004. Akce se setkala s velkým úspěchem, proto se už o rok později rozšířila do celé republiky. Festival muzejních nocí od roku 2005 organizuje Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s ministerstvem kultury a Národním muzeem. Letos začal 18. května a vrcholí tento víkend, zapojilo se přes 500 měst.