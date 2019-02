Olomoucké muzeum zabraly kresby písničkáře Dylana

Zhruba pět desítek grafických listů pocházející z tvorby amerického písničkáře Boba Dylana zdobí od tohoto týdne prostory Vlastivědného muzea v Olomouci. Zabraly největší výstavní sál svaté Kláry. Signované grafické kresby pocházejí ze soukromé sbírky, muzeum touto cestou již dříve návštěvníkům představilo umění Salvadora Dalího či Andyho Warhola. Dylanova výstava nese název On the Road s podtitulem Neznámá tvář známého umělce. Otevřena bude do 14. dubna.

Součástí výstavy je grafických listů z let 2008 až 2014 ze striktně limitované kolekce sestavené londýnskou Halcyon Gallery, také soubor jeho gramofonových desek a fotografie Alana Pajera zachycující umělce s Václavem Havlem během jeho pražského koncertu v říjnu 2003.

"Jde o významnou osobnost a je poměrně málo známé, že je i významný malíř. Jeho obrazy jsou ceněné a jeho grafiky jsou prodávané a známé. Navíc to není tvůrce, který tvoří stále pro peníze, ale má to víceméně jako zábavu a hobby," řekl ředitel muzea Břetislav Holásek.

Dylan se malování a kreslení věnuje od 60. let minulého století. Dominantním tématem jeho výtvarné tvorby jsou zážitky a postřehy z cest, které absolvoval během své dlouhé hudební kariéry. Na olomoucké výstavě mohou návštěvníci spatřit například pohledy na kavárny, ulice ale i ženy.

"Nejezdil po hlavních dálnicích, bral to přes americký venkov, malá městečka, malé bary, malé motely. Je z toho cítit ta volnost," uvedl majitel Gallery of Art Prague Zdeněk Kočík, ve spolupráci s níž Vlastivědné muzeum v Olomouci výstavu připravilo.

Po pražské premiéře v létě 2017 se výstava Bob Dylan - On the Road představila na podzim 2017 v Západočeském muzeu v Plzni. Na Moravě jde o její první zastávku. "Od Prahy na východ jakékoliv věci od Dylana nebyly vystavovány. Jsme v tom první. Počítám, že zájem veřejnosti bude velký," doplnil Holásek. Podotkl, že od 7. do 9. dubna se Dylanovi čeští fanoušci mohou těšit na sérii tří koncertů v pražské Lucerně. Na jeden z jeho koncertů mohou vyhrát dvě vstupenky i návštěvníci olomoucké výstavy.

Po výstavě Boba Dylana připravuje Vlastivědné muzeum na konci dubna reprízu úspěšného projektu Giganti doby ledové, která bude doplněna o nové dosud nevystavené exponáty. Následovat by měla stěžejní výstava roku Olomoucký orloj, kterou muzeum připravuje s ministerstvem kultury, městem, krajem i řadou muzeí.