Oprava krkonošského muzea bude mít rok zpoždění

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) o tři týdny posunula termín podání nabídek do druhého tendru na opravu krkonošského muzea ve Vrchlabí. Původní termín otevírání obálek byl 20. září, řekl mluvčí národního parku Radek Drahný. Důvodem posunutí termínu pro odevzdání nabídek je snížení rozpočtu ze 110 milionů korun na 83 milionů korun.

"V současnosti pracujeme s cenami, které jsou na trhu. Došlo ke změně rozpočtu, jde o cenu, kterou očekáváme, že bude nabídnuta. Pokud někdo podá nabídku, která bude akceptovatelná, tak práce začnou, jak jen to bude možné," řekl Drahný.

Oproti původním plánům má zahájení opravy muzea asi rok zpoždění. KRNAP chtěl mít vybraného dodavatele stavební části do konce loňského roku a letos na jaře začít se stavebními pracemi. Podle vedení správy národního parku evropské dotace 123 milionů korun na projekt ohroženy nejsou.

Správě KRNAP se nedaří stavební firmu na opravy muzea vybrat. Druhou soutěž vypsala letos v létě, protože v předchozím tendru všechny nabídky firem výrazně přesáhly tehdejší předpokládanou cenu 65 milionů. Nabídky převyšovaly 100 milionů korun.

Muzeum, které sídlí v bývalém augustiniánském klášteře a patří Správě KRNAP, je uzavřeno od podzimu 2017. Vybraná firma by měla zajistit stavební část projektu. Celkové náklady včetně vybudování nové expozice jsou odhadovány na 210 milionů korun. V nyní vyklizeném objektu by mělo do konce roku 2021 vzniknout po přeměně expozic návštěvnické centrum KRNAP.

Opravené muzeum s novou interaktivní expozicí, která by měla být příběhem přírody a lidí usazených v horách a navázat na úspěšnou expozici Kámen a život, by mělo sloužit pro návštěvníky jako reprezentativní vstupní brána Krkonoš. Návštěvnické centrum by mělo poskytnout co nejsrozumitelnější formou informace o minulosti a současnosti Krkonoš a motivovat lidi k objevování hor a jejich ochraně. Mělo by převzít i roli tradičního muzea. Centrum nabídne i možnosti k pořádání koncertů, festivalů, divadelních představení nebo přednášek pod širým nebem. V plánech je vybudování nového vstupu do objektu, vznik badatelny či kavárny.