Ostravští fotografové na webu vystavují snímky z doby epidemie

Deset ostravských fotografů, tři z nich pracují pro ČTK, společně vytvořilo výstavu mapující epidemii nového koronaviru v Moravskoslezském kraji. Snímky zachycující běžný život v době pandemie vystavili na webu www.ostravapressphoto.cz. V budoucnu chystají i regulérní výstavu. Řekl to jeden z iniciátorů projektu Ostrava Press Photo (OPP) Vladimír Pryček.

"S kolegy fotografy se takřka denně setkáváme u důležitých událostí v regionu. A stejně tak tomu bylo i v čase vyhlášení nouzového stavu v Česku. Všem nám bylo jasné, že koronavirus je téma velice silné a zásadní nejen pro českou společnost, ale pro celý svět. Proto nás napadlo udělat výstavu, na níž by každý fotograf prezentoval své snímky z období koronaviru," dodal další fotograf Lukáš Kaboň.

Myšlenka se zrodila v době, kdy ještě uvolňování bezpečnostních opatření nebylo příliš nadějné a vypadalo to, že galerie jen tak neotevřou. "Tak nás napadlo udělat výstavu na webu," doplnil Pryček. S některými kolegy pak oslovil všechny profesionální fotografy z regionu, kteří pracují pro noviny, agentury či internetové média.

Kromě fotoreportérů z ostravské redakce ČTK Jaroslava Ožany, Petra Sznapky a Pryčka své snímky poskytlo dalších sedm fotografů - Adolf Horsinka, Lukáš Kaboň, Pavel Netolička, Alexandr Satinský, Lukáš Ston, Martin Straka a Jiří Zerzoň. Každý autor ze své produkce za poslední dva měsíce vybral pět fotografií, dohromady tedy výstava obsahuje 50 snímků.

"Nechceme, aby naše výstava byla jenom jednorázová akce," dodal Pryček. Podle něj by v budoucnu mohla snímky hostit některá z ostravských galerií. Další život by měla mít i platforma Ostrava Press Photo. Tam by měla být práce zapojených fotografů publikována pravidelně. A to i na jiné téma než koronavirus. "Do budoucna chceme pravidelně publikovat na OPP naší reportérskou práci, buď jako volnou sérii, nebo na společné téma. Věříme, že se nám tak podaří vytvořit různorodou kolekci fotografií," řekl.