Pět finalistů. Kdo se stane laureátem Chalupeckého ceny?

Ve Veletržním paláci bude v pondělí večer vyhlášen letošní laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého, která je určena umělcům do 35 let. Z pěti finalistů, jimiž letos jsou Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová a Adéla Součková, vítěze o víkendu vybrala mezinárodní porota. Výstava finalistů se ve Veletržním paláci koná až do 6. ledna, pondělní ceremoniál bude přenášet Česká televize.

Tvorbu letošních finalistů podle pořadatelů spojuje intenzivní zaujetí mezilidskými vztahy, tvorba kolektivního vědomí a působení na diváka nejen rozumově, ale také emocionálně. Nebojí se být na různých úrovních provokativní nebo překračovat tradičně chápané mantinely výstavy. Velká část finalistů se věnuje performativním, živým akcím.

Prestižní cena pro mladé české umělce do 35 let se udílí od roku 1990 z podnětu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře a malíře Theodora Pištěka. Mezi držitele ceny nesoucí jméno po významném historikovi umění a kritikovi patří řada známých českých malířů či sochařů střední a starší generace - ti dostávali cenu v jejích počátcích. V posledních letech se mezinárodní porota nejčastěji přiklání ke konceptuálnímu umění.